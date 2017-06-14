К акции «#Подари подписку», организованной АО «Татмедиа», присоединился президент Федерации синхронного плавания республики Татарстан Айрат Давлетшин.
Он оформил полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» для ветеранов Великой Отечественной войны Корнеевой Татьяны Павловны и Наумова Валентина Александровича, а также труженика тыла Шамиева Раунака Шамиевича. Кроме того, Айрат Давлетшин оформил подписку на издания АО «Татмедиа» для Федоровского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Черемшанского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Лаишевского детского дома и других учреждений республики.
- Я с большим интересом читаю «Казанские ведомости». В вашей газете всегда представлены самые актуальные, злободневные проблемы, освещаются наиболее важные события из жизни города, республики. Несмотря на развитие современных технологий, я убежден, что у газет есть будущее. Особенно важны они для пожилых людей. Поэтому мы должны поддерживать их развитие.
Айрат Давлетшин рассказал, что Федерация синхронного плавания РТ поддерживают акцию АО "Татмедиа" и намерена и в дальнейшем участвовать в партнерских акциях с периодическими изданиями республики, и прежде всего с работающими на детские и молодежные темы.
Также он сообщил, что в самое ближайшее время Федерация синхронного плавания Татарстана выйдет на качественно новый уровень своего развития. «Благодаря поддержке Президента республики Рустама Минниханова и Президента Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко в Татарстане планируется открытие «Школы Татьяны Покровской» - в виде отделения синхронного плавания в Казанском училище олимпийского резерва, а также на базе сборной команды в Набережных Челнах. Кроме того, в новом спортивном сезоне наша задача - войти в тройку сильнейших команд страны, а на летних Олимпийских играх обеспечить сборную России синхронистками из Татарстана», - отметил Давлетшин.
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