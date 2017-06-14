К акции «#Подари подписку», организованной АО «Татмедиа», присоединился президент Федерации синхронного плавания республики Татарстан Айрат Давлетшин.

Он оформил полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» для ветеранов Великой Отечественной войны Корнеевой Татьяны Павловны и Наумова Валентина Александровича, а также труженика тыла Шамиева Раунака Шамиевича. Кроме того, Айрат Давлетшин оформил подписку на издания АО «Татмедиа» для Федоровского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Черемшанского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Лаишевского детского дома и других учреждений республики.

- Я с большим интересом читаю «Казанские ведомости». В вашей газете всегда представлены самые актуальные, злободневные проблемы, освещаются наиболее важные события из жизни города, республики. Несмотря на развитие современных технологий, я убежден, что у газет есть будущее. Особенно важны они для пожилых людей. Поэтому мы должны поддерживать их развитие.

Айрат Давлетшин рассказал, что Федерация синхронного плавания РТ поддерживают акцию АО "Татмедиа" и намерена и в дальнейшем участвовать в партнерских акциях с периодическими изданиями республики, и прежде всего с работающими на детские и молодежные темы.