Число участников акции «#Подари подписку», организованной АО «Татмедиа», растет с каждым днем. Сразу несколько республиканских изданий для детских и молодежных ансамблей, танцевальных коллективов Татарстана выписал вчера генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Таким образом подписка стала своеобразным подарком участникам, лауреатам и победителям молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», отличившимся в этом году.

Теперь республиканские издания, в том числе детские и молодежные журналы, будут читать творческие коллективы в Аксубаеве, Больших Кайбицах, Заинске, Буинске, Лениногорске, Новошешминске. А казанскому театру танца «Дорога из города» Дмитрий Туманов подарил подписку на «Казанские ведомости». Свой выбор в пользу печатных СМИ он объяснил так:

- Очень важно, чтобы информация для молодежи в наших печатных изданиях была конкурентоспособна с той информацией, которая предоставляется из других источников, телевидением и порой бывает низкого качества. Республиканские СМИ на сегодняшний день обеспечивают сохранение нашей национальной тысячелетней культуры, и мне очень хочется, чтобы наши дети были счастливы и своей красотой украшали не только Россию, но и весь мир.

Дмитрий Александрович признался, что регулярно читает «Казанские ведомости» и для него печатное издание словно художественный образ человека и выпускающего его коллектива. Ценность периодики - в ее аналитике.