В Татарстане на модернизацию сферы здравоохранения выделено 330 млн. рублей. Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев и заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

В 2017 году в республике запланировано строительство 42 ФАПов, 6 врачебных амбулаторий, 5 патологоанатомических отделений по модульной технологии, а также капитальный ремонт 8 врачебных амбулаторий, 6 объектов здравоохранения и дооснащение медицинской мебелью и оборудованием 10 объектов.

«По состоянию на 14 июня завершен монтаж 16 ФАПов, работы ведутся на 26 объектах. Работы по строительству патологоанатомических отделений ведутся на 3 объектах. Работы по строительству врачебных амбулаторий ведутся на 5 объектах. По капитальному ремонту учреждений здравоохранения работы ведутся на 5 объектах, на одном объекте работы завершены. По капитальному ремонту амбулаторно-поликлинических работы ведутся на 6 объектах, на 2 объектах работы завершены», - рассказал Ильшат Гимаев.

Ильдар Фатихов в свою очередь напомнил, что за пять лет реализации мероприятий по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению, проводимых по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова, в республике проведены работы по укреплению материально-технической базы более чем двух тысяч объектов здравоохранения (с учетом ФАПов), построено и отремонтировано более 550 тыс. кв. м медицинских площадей.

По его словам, в Татарстане с 2012 года построено 367 ФАПов, 8 врачебных амбулаторий, 19 патологоанатомических отделений. Проведен капитальный ремонт 17 участковых больниц, 83 врачебных амбулаторий, 25 амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, 1331 ФАПа.