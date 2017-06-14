В ходе заседания предприниматели-лидеры проектных групп Совета предложат решения острых вопросов бизнеса в Республике Татарстан.

17 июля 2017 года в Казани состоится пятое расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Сейчас формируется перечень тем и проектных групп, которые представят Президенту свои наработки. Среди обсуждаемых тем: проблемы деревопереработчиков, снижение чрезмерных ограничений в детских пассажирских перевозках, регулирование нормативов допустимых сбросов отходов, снижение чрезмерного надзорного давления на малый бизнес и другие вопросы.