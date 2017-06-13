На базе Центра детского творчества «Танкодром» Советского района Казани состоялось обучающее мероприятие для учеников 1-4 классов пришкольного летнего лагеря школы №86 совместно с сотрудниками лесопожарной службы.
Участники обсудили с детьми правила поведения в лесу, причины возникновения лесных пожаров, способы и методы борьбы с ними, а также первые действия при возникновении лесного пожара. У школьников была возможность примерить экипировку пожарного и попробовать затушить огонь из брандспойта, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.
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