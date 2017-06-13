Об этом стало известно в ходе встречи с будущими жителями заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева.

К 30 августа в жилом комплексе «Салават купере» должны быть завершены все работы по уличному освещению, укладке газона и асфальтобетонного покрытия.

За январь – май в жилом комплексе были заселены два дома 13-1 и 12-4. Дом 10-5 завершен строительством и проходит этапы проверки.

«К 26 июня завершаем монолитные работы по домам 12-4 и 12-1. В жилом доме 12-5 подрядчиком «Строитель плюс» было очень динамично и оперативно сделан рывок: кран башенный уже демонтирован, отделочные работы практически завершаются. Фронта отданы сетевым компаниям, чтобы проложить сети водоснабжения и канализования», – рассказал Гимаев.

Будущие жители комплекса спросили и о планах дальнейшего строительства в «Салават Купере» детских садов и школ. Выяснилось, что в 2015 году в микрорайоне «Салават Купере» проведено строительство двух образовательных учреждений – каждое на 260 мест. В настоящее время в соципотечном районе полным ходом идет строительство школы на 1224 места.

«Школа строится оперативными темпами. Цоколь фактически подрядчиком «Ак Таш» выведен, ведутся работы по первому этажу. Никаких сомнений нет, что школа будет сдана в сентябре 2018 года», - заявил замминистра.

Для оказания медицинской помощи жителям «Салават Купере» выделено здание площадью 979 квадратных метров.

«Сейчас заключен договор аренды с Госжилфондом по адресу: ул. Зилантовская, д. 20. К 1 сентября будут сданы первые 300 квадратных метров, вторые 300 квадратов будут сданы по мере расширения жителей до декабря месяца, и третьи 300 кв. метров запланированы для оказания детской медицинской помощи», - сообщил начальник Управления здравоохранения Минздрава РТ Ильнур Халфиев.

По микрорайону М-14 за прошедшие пять месяцев два дома заселены в торжественной обстановке. Третий дом завершен строительством, и 20 июня начинается проверка Госстройнадзора. Заселение планируется к началу июля.