Овен

Чтобы не создавать лишние проблемы на работе, действуйте решительно, даже с некоторой долей оправданного риска. Вам удастся легко справиться с негативным воздействием на вас кого-то из вашего окружения. Может быть, стоит вовсе прекратить общение с этим человеком?..

Телец

До вас дойдет очень полезная информация. Если вам удастся разумно ее использовать, то сможете реализовать одну из своих давних задумок. Не исключено непредвиденное событие в семье, возможно, оно вас обрадует, но вы должны проявить дипломатичность по отношению к близким.

Близнецы

Не исключены поступки, о которых вам придется вскоре пожалеть. Ведь вы сделаете их под давлением человека, которому очень доверяли. Узнав о его подножке, сдерживайте эмоции и все-таки не доводите до полного разрыва. В выходные удастся заняться любимым делом.

Рак

Возможны успешные совместные предприятия с вашими старыми партнерами. Любые финансовые дела принесут вам неплохую прибыль. Однако не исключен обман на бытовом уровне. Физическое состояние стабильное. Наконец вы получите долгожданное письмо.

Лев

Эта неделя - удачное время для реализации ваших планов. Не отказывайтесь от любого сотрудничества. В какой-то момент вам вдруг покажется, что все складывается совсем не так, как хотелось бы, но вскоре все придет в норму. Избегайте недоговоренности при общении с любимым человеком.

Дева

Обязательно начните трудное дело, которое вы постоянно откладывали: сейчас сложились удачные предпосылки для этого. К тому же от ваших шагов в этом направлении зависит многое в положении одного из коллег. Вам придется взять на себя дополнительные обязанности в семье.

Весы

Вы в плену своих мечтаний и иллюзий. Это помешает быть внимательным к мелочам, в результате вы рискуете пропустить что-то важное. Эта неделя, включая и выходные, не время для развлечений. Ваша помощь понадобится кому-то из ближайших родственников, обязательно помогите.

Скорпион

Дела этой недели будут идти сумбурно и не всегда успешно. Вы невольно окажетесь вовлечены в события, которые вас непосредственно не касаются. Из-за этого вам придется поменять свои планы. Не вступайте в лишние споры - это грозит нервным срывом. Но вскоре вы успокоитесь.

Стрелец

Удачное время для перемен в жизни. Старайтесь не взваливать на себя проблемы других людей, воздержитесь от советов кому бы то ни было, чтобы не оказаться крайним в случае чужой неудачи. Середина недели будет неспокойной, в общении с близкими не исключено напряжение.

Козерог

Увы, неизбежны крупные финансовые траты. Огорчаться не стоит, поскольку это явление временное, впереди вас ждет неплохой доход. Самым сложным периодом окажется вторая половина недели. Конец рабочей пятидневки принесет приятные новости.

Водолей

Вспомните о своих старых планах, кое-что вам удастся реализовать уже на этой неделе. Вам трудно будет сохранить спокойствие на работе, поскольку многие важные для вас вопросы будут решаться нервно. Следует воздержаться от необдуманных поступков и обещаний домашним.

Рыбы

Вполне возможна смена места работы. Не исключено, что вам придется поменять даже характер прежней трудовой деятельности. В новом коллективе вам будет комфортно и удобно, оплата труда вас порадует. В семье желательны любые продуктивные преобразования.