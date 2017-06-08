Хоть июнь не радует татарстанцев жарой и солнечными днями, все равно впереди нас ждут отпуска, отдых на природе, поездки на юг России, морские заграничные курорты и желанный золотистый загар. Оно и понятно: каждому хочется отогреться после затянувшихся холодов. Однако важно понимать опасность, которую таят солнечные лучи.



Загар является признаком не здорового нормального состояния, а повреждения кожи, что в свою очередь может привести к развитию рака кожи, в частности, меланомы. Не случайно осенью доктора отмечают приток пациентов с кожными заболеваниями.

На минувшей неделе в Казани прошла межрегиональная научно-практическая конференция ПФО, посвященная проблемам профилактики, диагностики и лечения меланомы. С докладами выступили профессора и ведущие специалисты из Москвы, Самары, Казани, Республики Чувашии. В мире ежегодно регистрируется более 130 тысяч случаев заболевания меланомой - одной из самых опасных разновидностей рака кожи. Причем большинство раковых заболеваний кожи развивается по причине чрезмерного воздействия естественного УФ-излучения. Участники конференции рассказали, что ежегодно в Татарстане меланомой заболевают в среднем около 155 человек, на учете состоят около 1000 больных. На ранних стадиях медики выявляют примерно 60% случаев, остальные 40% - это запущенные формы.

- Для нас всех очень важно увеличить количество пациентов, заболевания у которых выявляются на ранних стадиях, хотя бы до 70 - 80 процентов. Для этого татарстанцы должны понимать, что это заболевание обладает серьезной степенью злокачественности. Необходимо выстроить культуру ранней диагностики, вовлечь самих граждан в этот процесс. Еще один важный момент - частные медицинские организации. Множество людей проходят обследование именно там, но информацию о результатах данных проведенных исследований мы, онкологическая служба, не имеем. Получается, что эти сведения курсируют лишь в рамках конкретной частной медицинской организации. А пациенты, неоднократно обследовавшиеся в этих центрах, приходят к нам уже с достаточно запущенной стадией, - подчеркнул главврач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» Ильдар Хайруллин.

Что касается меланомы, то это достаточно коварное и непредсказуемое заболевание, которое может затихать и вспыхивать снова. Поэтому важно его вовремя распознать. А для этого необходимо посещать врачей, хотя бы проходить бесплатную диспансеризацию. Она позволяет выявить злокачественные новообразования, в том числе и меланому. Кроме того, каждый человек должен раз в неделю осматривать свои кожные покровы. В случае появления зуда, кровоточивости, изъявлений, увеличения размера или цвета пигментного образования необходимо обратиться к врачу - онкологу или дерматологу. Та же меланома, выявленная на первой или второй стадии, полностью излечивается в 90 - 100 процентах случаев.

- Меланома - многоликое заболевание. Не случайно ее называют королевой опухолей. Цвет этого образования может варьироваться от отсутствия пигмента до светло-коричневого, темно-коричневого, черного и так далее. Часто меланому принимают за простую безобидную родинку. И только когда она меняется, появляются лимфатические узлы, люди обращаются к врачу. Пациенты видят изменения, но не идут к нам очень долгое время, - с огорчением отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА Зинаида Афанасьева.

Особенно осторожными необходимо быть светлокожим и рыжеволосым людям, а также тем, у кого на теле имеются невусы, и тем, кто получал в детстве солнечные ожоги. Им рекомендуется загорать хотя бы под навесом. Кстати, к группе риска врачи отнесли в том числе и любителей популярных соляриев. Хотя производители оборудования для соляриев заверяют, что искусственный загар безопасен, медики считают иначе. Даже ВОЗ на своем официальном сайте отметила: «Все большее количество данных свидетельствует о том, что ультрафиолетовое излучение ламп, используемых в соляриях, может нанести вред коже и повысить риск развития рака кожи». Кроме того, специалисты настоятельно советуют в период мощной солнечной активности с 11 до 15 часов не загорать и пользоваться кремами с УФ-фильтром, даже выходя на обычную прогулку. Но надеяться на данные средства не стоит: они помогают лишь не обгореть. Чрезмерное увлечение солнечным загаром может ускорить и фотостарение кожи: солнце является мощным фактором фотоповреждения.