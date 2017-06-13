Мне 44 года, я нахожусь на пенсии по инвалидности (III группа) и продолжаю работать. Как мне получить накопительную пенсию?

Альфия

Уважаемая Альфия, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, действующее законодательство предусматривает установление накопительной пенсии по старости лицам, имеющим пенсионные накопления и получающим страховую пенсию по старости.

Понятие «накопительная пенсия» используется с 1 января 2015 года, с момента вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии». При этом одним из условий для ее назначения является наличие права на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.

Поскольку в настоящее время вы являетесь получателем страховой пенсии по инвалидности и не достигли общеустановленного пенсионного возраста, право на установление накопительной пенсии у вас отсутствует.