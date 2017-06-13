Положена ли повышенная фиксированная выплата родителю-пенсионеру, на иждивении которого находится ребенок старше 18 лет - студент вуза?

Елена



Уважаемая Елена, в управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам пояснили, что повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается родителю-пенсионеру (получателю страховой пенсии), на иждивении которого находится ребенок старше 18 лет, при условии, что ребенок обучается по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им такого обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

Общий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 4805 рублей в месяц. В повышенном размере при наличии на иждивении ребенка, который проходит обучение, - 6407 рублей в месяц.

В случае обучения ребенка за пределами Российской Федерации повышенная фиксированная выплата родителю-пенсионеру производится в том случае, если ребенок обучается по направлению в соответствии с международным договором Российской Федерации.