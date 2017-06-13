Мой муж уехал в другой город и там умер 27 февраля 2017 года. О его смерти мне смогли сообщить только 2 апреля. Когда я пришла в управление ПФР за пособием на погребение, работники управления Пенсионного фонда потребовали вернуть определенную сумму пенсии за март 2017 года, так как я успела снять часть денег с банковской карты мужа. Правильно ли они поступают?

Мадина



Как ответила начальник отдела выплаты пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани И.Ибрагимова, в соответствии с действующим законодательством прекращение выплаты пенсии в случае смерти пенсионера производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.

В связи с тем, что родственники умерших застрахованных лиц не всегда вовремя получают свидетельство о смерти и, соответственно, органы ЗАГС с опозданием представляют в Пенсионный фонд данные сведения о смерти, автоматически идет зачисление сумм пенсий после смерти пенсионеров на банковские счета.

Суммы пенсий, поступившие на банковский счет пенсионера в следующем месяце после месяца его смерти, не должны сниматься родственниками или иными лицами, имеющими доверенность или использующими пластиковую карту умершего.

В противном случае работники Пенсионного фонда будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы с целью выяснения лица, снявшего средства с банковской карты, и возврата излишне перечисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд.