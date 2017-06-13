Я работаю в филиале Центра гигиены и эпидемиологии врачом. Сам центр находится в городе, а филиал - в сельской местности. Может ли быть исчислен стаж лечебной деятельности за этот период работы в льготном порядке, то есть как один год за год и три месяца?

А.П.



В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани пояснили: если Центр гигиены и эпидемиологии и его филиалы территориально расположены в городе либо сельской местности, поселке городского типа (рабочем поселке), то, соответственно, вопрос применения календарного либо льготного порядка исчисления стажа на соответствующих видах работ, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29.10.2002 №781, решается в зависимости от рабочего места, где фактически осуществлялась трудовая деятельность медицинского работника.

В вашем случае, если трудовая деятельность действительно протекает в сельской местности, период работы в должности врача может быть исчислен с применением льготного порядка при соблюдении прочих условий, закрепленных законодательством.