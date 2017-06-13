Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, после прохождения переосвидетельствования в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) вашей сестре нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд (ПФР). Акт с указанием установленной группы и сроком ее действия будет направлен органами МСЭ самостоятельно заказным письмом в районное управление по месту регистрации (месту проживания) сестры. 

Получив его, специалисты ПФР продлят выплату, а в вашем случае еще и произведут перерасчет ее размера в сторону уменьшения, так как группа инвалидности, установленная сестре, была изменена со второй на третью. Причем такая корректировка будет произведена со следующего месяца.