Я пенсионер. Собираюсь переехать жить в Московскую область. Не возникнут ли у меня проблемы при получении пенсии?

Александр Петрович



Как пояснила заместитель начальника отдела выплаты пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Л.Хадиуллина, закон предусматривает, что при переезде на новое место жительства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, осуществляется по новому адресу или месту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрации.

То есть территориальный орган Пенсионного фонда организует доставку пенсий через ту организацию, которую выбрал пенсионер по месту нахождения его пенсионного дела. Так, если человек, проживая в Республике Татарстан, получал деньги, к примеру, через Сбербанк, то он сможет получать их через отделение банка по новому месту жительства.

Зарегистрировавшись по новому адресу, пенсионеру необходимо только представить подтверждение регистрации и свое заявление в территориальный орган ПФР по новому месту жительства, который составит запрос, и пенсионное дело заявителя будет передано по новому адресу.

Если пенсионер не может прийти в территориальное отделение ПФР сам, это за него может сделать доверенное лицо.