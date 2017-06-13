Республика Татарстан победила в престижном международном конкурсе форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) WSIS Prizes - 2017 с проектом по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде.



Финал конкурса, проводимого Международным союзом электросвязи (ITU) - специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий, и направленного на выявление лучших мировых практик в использовании ИКТ, состоялся 13 июня в Женеве.

Проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде был представлен на конкурс WSIS Prizes - 2017 Кабинетом министров РТ. В республике в процесс предоставления и получения электронных услуг вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, а также более 1,9 млн жителей республики. По итогам 2016 года в Татарстане оказано 83,2 млн услуг в электронном виде, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

В конкурсе WSIS Prizes - 2017 приняли участие 345 проектов из разных стран мира, которые соревновались по 18 категориям. По результатам голосования и экспертной оценки жюри в финал вышли 90 проектов, в том числе 3 проекта из России и 10 - из стран СНГ. Единственный российский проект из Татарстана вошел в число 18 победителей.

Республика второй год подряд является лидером среди регионов России в области предоставления электронных услуг. По итогам 2016 года доля татарстанцев, использующих государственные услуги в электронном виде, достигла 79,7%. Таким образом, Татарстан заблаговременно выполнил майский указ Президента РФ №601 о достижении показателя использования услуг в электронном виде не менее чем 70% населения к 2018 году. Электронные госуслуги способствуют повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-климата региона.

Конкурс форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) проводится с 2012 года при участии учреждений ООН и международных организаций ЕЭК ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ. Целью конкурса является выявление успешного международного опыта для последующего внедрения во все сферы жизни, а сама награда считается знаком мирового признания. С момента своего основания конкурс на соискание наград ВВУИО привлек более 200 тыс. участников из разных стран.