Итак, что же это такое - Кубок конфедераций? Это футбольный турнир национальных сборных стран, собранных под эгидой ФИФА. Проводится этот Кубок за год до начала чемпионата мира, который, как известно, пройдет в 2018 году в России.

В этом году, а точнее, уже с конца этой недели, игры пройдут на стадионах, которые позднее примут матчи чемпионата мира. В Казани состоятся четыре матча - три игры группового этапа, а также один полуфинальный.

Страна-организатор, то есть сборная России, включена в группу А вместе с командами Португалии, Новой Зеландии и Мексики. В группу В попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Матчем открытия будет считаться матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» 17 июня. Начнется он в 18.00. Зрелище ожидается красочным, но заранее предупреждаем болельщиков - добираться и до стадиона, и до своих мест лучше заблаговременно: меры необходимой безопасности проведения столь значимых спортивных мероприятий предполагаются предельно жесткими. Итак, стадион «Крестовский» примет матч Россия - Новая Зеландия. Мы мало что знаем о сборной Новой Зеландии - на чемпионаты мира она практически не попадает, в финальную часть, во всяком случае. Команда эта атлетичная, молодая, а пара-тройка игроков, играющих в Европе, погоды явно не делают. В основном это игроки, выступающие в турецких и английских клубах во второй лиге, а большая часть все же играет на родине. Кстати будет отметить, что перед отъездом в Россию новозеландцы проиграли сборной Беларуси.

Именно поэтому считается, что сборная России, ударно начав со сборной этой страны, сможет затем добиться локального успеха, то есть выйти в полуфинал. Турнир-то скоротечный, и как знать, россиянам при поддержке своих болельщиков может и повезти.

Матч номер два пройдет в Казани на «Казань-арене». Стадионы на базе «Рубина», Центральный и «Электрон» будут использоваться как тренировочные.

А в первом матче в Казани сойдутся 18 июня Португалия и Мексика. Начало встречи в 18.00. Португальцев и представлять-то особо не надо - команда, где играет Криштиану Роналду, вообще в рекомендациях не нуждается, и цель у этой команды только одна на любом турнире - первое место. Помимо КриРо у португальцев есть уже знакомые нам по играм за «Зенит» Бруно Алвеш и Нету. Команда сбалансированная, без явных слабых мест, и на фоне сборной Мексики выглядит предпочтительнее. Мексиканцы перед прилетом в Казань неожиданно уступили сборной США, но уже прилетели в Казань и вчера провели первую тренировку. Прилет же сборной Португалии ожидается в ночь с 14 на 15 июня. Прогноз на матч

Португалии и Мексики - победа европейцев в два-три мяча. Ибо тут во всей красе проявит себя проблема с акклиматизацией. Тренер мексиканцев утверждал, что его команда никому без боя сдаваться не собирается, впрочем, так говорит любой тренер. Перед игрой шансы у соперников равны. Далее матчи пойдут уже по накатанной.

18 июня в Москве на стадионе «Спартака» Камерун примет Чили. Камерун привезет на турнир молодых игроков, но и чилийцам особо уповать на легкую прогулку не приходится - южноамериканцы после ничьей с россиянами неожиданно уступили в Бухаресте сборной Румынии. Так что обладателям двух подряд Кубков Америки надо очень постараться, чтобы выйти в полуфинал. Ведь в их группе играет еще и сборная Германии. Главный тренер Йоахим Лев не скрывал, что своих звезд он вряд ли на этот турнир привезет. И все же уровень немецкого футбола - это марка качества, и любая сборная Германии способна сыграть на результат. 19 июня Германия сыграет с Австралией в Сочи на стадионе «Фишт». И тут прогноз очевиден: крупная победа бундестим.

Второй тур группового этапа сведет Россию и Португалию. Матч состоится 21 июня на спартаковском стадионе, так что массовая поддержка нашим парням обеспечена. Прогноз тут давать сложно: умом понимаешь одно, а сердцем - другое. В этот же день в Сочи Мексика сразится с Новой Зеландией, и уже во втором туре могут определиться лидеры и аутсайдеры группы А.

В группе В на «Крестовском» сойдутся Камерун и Австралия, и здесь многое будет зависеть от того, кто выиграл в первом туре. У победителя уже будет лишний козырь в битве аутсайдеров. Камерун всегда неважно играет на выезде. Во втором матче группы В в Казани 22 июня Германия проэкзаменует чилийцев, и опять отдадим предпочтение немцам.

Третий тур группового этапа сведет сначала Мексику и Россию, и возможно, это будет ключевой матч для сборной Черчесова. Игра эта опять-таки состоится в Казани 24 июня.

В тот же день сборная Португалии сыграет с Новой Зеландией на «Крестовском», и думается, что к этой игре все свои проблемы по выходу из группы Португалия решит.

А в группе В в последний день группового этапа 25 июня в Сочи сойдутся Германия и Камерун, а в Москве - Чили и Австралия. Так что по итогам этих матчей и будет ясно, кто попадет в полуфинал, а какие четыре команды уедут домой. Добавим, один полуфинал также пройдет в Казани - 28 июня, и хочется увидеть в этом матче сборную России.