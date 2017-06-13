«Почему он не делает мне предложение? - недоумевает Елена (24 года, бухгалтер). - Мы начали дружить еще со школьной скамьи, живем вместе уже три года. Он заботлив, нежен и внимателен ко мне. Я хорошая хозяйка, люблю встречать гостей. Он знает, что мечтаю о свадьбе, но замуж не зовет. Как заставить его жениться?» - обратилась к нам с вопросом читательница. Подобные сообщения можно увидеть сейчас на всевозможных женских форумах.

В чем особенность женского и мужского взгляда на брак? Что делать, если мужчина не хочет создавать семью? Стоит ли его заставлять жениться? Об этом «КВ» беседуют со специалистом в области семейных и детско-родительских отношений, психотерапевтом, кандидатом психологических наук Инной Марченко:

- Раньше у нас в стране не практиковалось сожительство до брака, была сильна идеология семейных традиционных ценностей. Сейчас появились разные альтернативные формы совместных взаимоотношений: гражданский (незарегистрированный) брак, гостевой брак, виртуальный брак, официальный брак. Современная семья претерпевает кризис, утрачивает свое значение. Что это значит? Пары не стремятся регистрировать свои отношения, и это может привести к нежелательным для них последствиям. В гражданском браке функционально женщина выполняет обязанности жены, но мужчина не берет на себя никаких обязательств.

Когда мужчина и женщина официально оформляют отношения, они признают, что между ними есть нечто большее и важное. А если, к примеру, мужчина не хочет жениться, он как бы говорит женщине: «Я не готов создавать семью» или даже

«Я найду кого-нибудь лучше, чем ты». Некоторые считают, что мужчина поступает не по-мужски, не хочет брать ответственность и не любит партнершу. Это спорный момент! На мой взгляд, женщина сама соглашается на пробный брак и попадает в ловушку. Тогда ставится под сомнение будущее семьи.

Нужно учитывать возраст партнеров и личностную мотивацию. Если молодая пара хочет создать семью, но в финансовом плане зависит от родителей, то лучше повременить. И совсем другое дело, когда мужчина и женщина твердо стоят на ногах, но нет мотивации. Поэтому важно понимать, что только зрелая пара может стать осознанными родителями. Все потому, что семья всегда направлена на третье: допустим, на детей как продолжение рода или на другие значимые цели.

- Инна Александровна, какие еще могут быть причины нежелания мужчины узаконить отношения?

- На самом деле есть внутренние и внешние факторы, влияющие на подобное поведение мужчины. Причем внутренние важнее. Если человек внутри созрел, он найдет в себе силы и энергию для развития отношений. И наоборот - если внутренне не готов, не уверен в себе, инфантильный, ленивый, жадный, эгоистичный, то будет прикрываться причинами-отговорками. При этом многие внешние факторы служат оправданием.

К сожалению, в современном обществе есть проблема - незнание психологических законов, по которым строятся отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому при необходимости нужно обращаться к семейному психологу или психотерапевту. Специалист поможет разобраться в причинах, понять смысл официального брака и семьи в целом как системы.

- Как можно оценить ситуацию, в которой женщина хочет узаконить отношения, а мужчина не торопится с предложением руки и сердца?

- Рассмотрим конкретную ситуацию. Мужчина говорит, что любит женщину, и не понимает, для чего нужен штамп в паспорте. В этом случае женщина должна объяснить, что в законном браке она будет чувствовать себя социально защищенной. После свадьбы у них появится ребенок, образуется целостность семьи, усилится духовная составляющая. Или, к примеру, родители мужчины развелись. Он не желает вступать в официальный брак, теряет интерес к институту брака, не находит одобрения со стороны близких. Происходит девальвация семейных ценностей и замыкание на своем мнении. В такой ситуации мужчине нужно объяснить, что каждая семья по своей сути уникальна. Главное - смотреть на свои партнерские отношения и помнить, что счастье зависит только от самой пары.

Родительские сценарии могут действовать, когда человек не осознает, в чем причины. Если он осознанно относится к жизни, принимает все сложности семейных отношений, то сможет наполнить отношения смыслом, развивать их и построить счастливую семью.

Кроме того, у мужчины может быть страх повторить собственный сценарий. К примеру, его предыдущие отношения не удались. Тогда он будет бояться строить семью. В этом случае паре можно посетить семинары по семейным отношениям или нужно учиться на своих ошибках.

- Стоит ли женщине заставлять мужчину делать предложение?

- Конечно не стоит. Мужчина должен сам понять, что готов к браку и созданию семьи. С одной стороны, когда мужчина наотрез отказывается от брака, женщине нужно задуматься, насколько перспективны эти отношения, дорожит ли ими мужчина. Но с другой, бывает, женщина хочет женить на себе мужчину только потому, что боится одиночества. В этом случае мужчина становится не целью, а средством.

Женщина может подталкивать мужчину к этому шагу, например, меняя свое поведение, становясь более женственной и уверенной в себе, как бы намекая ему, что он может ее потерять. Чувствуя изменения своей половины, мужчина начинает сам меняться, становясь более мужественным. В целом, если в отношениях есть любовь, то предложение руки и сердца будет сделано естественным образом.

- Что можно посоветовать паре, в которой мужчина не спешит жениться?

- Нужно обязательно обсудить, что мешает узаконить отношения. Главное - не соглашаться на пробное сожительство. Это всегда риск и неопределенность. Кроме того, женщина должна сразу сказать мужчине, что для нее важны семейные отношения. В качестве компромиссного решения для пары, живущей в гражданском браке, может быть договоренность. Они знают, что сейчас надо готовиться, копят деньги на свадьбу, а через год поженятся. Так мужчина дает гарантии. Отметим, в отношениях нужно совершенствовать себя и друг друга. Пара должна пройти все стадии на пути к созданию семьи. Тогда у них будет гармония, а также взаимопонимание, уважение, поддержка, забота и любовь.