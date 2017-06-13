Сразу две воспитанницы гимназии №75 Московского района Казани - четвероклассница Лиана Пестерева и второклассница Дарина Шигабутдинова - стали победителями проекта «Культурный дневник школьника» в этом году.



Культурно-образовательный проект в рамках федерального проекта «Историческая память» реализуется в Татарстане уже три года, и число его участников неуклонно растет.

Если в первый год существования проекта в нем могли участвовать лишь 40 тысяч первоклассников, то в прошедшем учебном году он охватил уже 168 тысяч школьников с первого по четвертый класс. Обязательное условие проекта - посещение различных культурных мероприятий и учреждений Татарстана.

Перешедшая в пятый класс Лиана Пестерева сожалеет, что в следующем году уже не сможет участвовать в конкурсе:

- Заполнять дневник и ходить в музеи, театры, посещать экскурсии и мастер-классы было очень интересно! Особенно мне понравилось в Музее изоискусств, потому что я учусь в художественной школе… В музеи я чаще всего ходила с бабушкой, а вот презентацию про Казань мы делали вместе с родителями. В нее я включила и свою коллекцию рисунков «Достопримечательности Казани». На них одежда каждой девушки представлена в образе одного из зданий или памятников Казани. Модели так и называются: «Цирк», «Экият», «Спасская башня»…

Лиана берет другую поделку, участвующую в конкурсе, - трансформер из фотографий, как она ее называет, и вдруг одно большое изображение прямо на глазах распадается на несколько маленьких фото. На них школьница то в одном театре, то в другом… По всему видно, что и тут без помощи мамы и папы не обошлось. Но ведь задумка проекта и состоит в том, чтобы объединить семьи на основе культурных ценностей и традиций!

Гульмира Пестерева, мама Лианы, рассказала, что проект настолько увлек их семью, что летом прошлого года они решили выйти за рамки татарстанских достопримечательностей и совершили путешествие на родину папы Сергея - в город Невьянск Свердловской области. Невьянская крепость напомнила Лиане падающую башню Сююмбике.

Путешествовать по России не привыкать и Дарине Шигабутдиновой - прошлым летом семья побывала в Петербурге. О невских достопримечательностях Дарина скромно молчит, зато многое может рассказать по истории Татарстана. Признается, ее спутниками на культурных мероприятиях города чаще всего были мама и младшая сестренка Кира, которой сейчас полтора года. Больше всего Дарине запомнилось посещение Раифского дендрария и концертов. Девочка не только успевает хорошо учиться в школе, но и посещает музыкальную школу по классу флейты, хотя в будущем видит себя саксофонисткой. Ее поделка, представленная на конкурс, - настольная игра «Путешествие по страничкам «Культурного дневника». Как в настоящей игре, в ней есть фишки, в роли которых выступают герои мультфильмов, кубик и даже карточки с заданиями. В игру, рассказывает Дарина, уже успели поиграть многие ее одноклассники и друзья.

Забыв обо всем, девчонки с азартом погрузились в игру. А Татьяна Южанина, мама Дарины, присоединилась к нашему разговору:

- Мы очень рады, что есть такой проект, объединяющий семьи. Он нужен нам и нашим детям. Мы вместе с ними придумываем и реализуем самые смелые идеи. Ребята узнают много нового о Татарстане и России, а в качестве поощрения получают подарки. К сожалению, у нас не было возможности поблагодарить организаторов проекта, и со страниц вашей газеты хочется сказать им большое спасибо за такую прекрасную идею. А еще мы хотим поблагодарить нашего классного руководителя Ларису Николаевну Капитонову, вдохновляющую наших детей и нас, родителей, на победы как в школьной, так и во внешкольной жизни.