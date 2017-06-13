На этой неделе нам в редакцию позвонил обеспокоенный читатель, работающий в одном из учреждений в центре города, и поделился своими наблюдениями по поводу казанского гостеприимства. Приводим его рассказ практически дословно:

- Мне как жителю Казани приятно наблюдать, что столица Татарстана с каждым годом становится все краше и туристов в наш город приезжает все больше. И это не может не радовать нас, коренных казанцев. Кому как не туристам и гостям мы можем похвастаться своим гостеприимством! Да и руководители сферы обслуживания тоже, думаю, довольны: развивается гостиничный, ресторанный и туристический бизнес. В столице Татарстана есть что посмотреть и куда сходить. Выбирай на свой вкус любой музей и театр!

Но и тут без ложки дегтя не обходится. Поскольку я работаю в центре города, практически ежедневно встречаюсь с туристами, которые, как известно, предпочитают перемещаться по городу пешком. На днях наблюдал такую картину около Кремля. Группы туристов с улицы Баумана поднимаясь к площади 1 Мая, пересекали дорогу по брусчатке. А преодолев довольно крутой подъем, сталкивались с сотрудниками ГИБДД, заявлявшими, что гости города нарушили правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте, и за это полагается штраф 500 рублей. Но ведь большинству туристов и невдомек, что дорога из брусчатки непешеходная: машины там проезжают редко... Да и незнакомы они с особенностями передвижения в нашем городе. А если уж сотрудники ГИБДД так беспокоятся о безопасности туристов, почему бы им не встать в начале улицы Баумана и вежливо, с улыбкой предупреждать пешеходов об опасности?

К сожалению, я неоднократно становился невольным свидетелем того, как настроение у наших гостей после общения со стражами порядка заметно портилось. Впрочем, как, предполагаю, и впечатление о Казани, а вернее, о казанцах. Не в восторге от Казани и те автомобилисты, что приезжают к нам из других регионов, а после осмотра памятников и музеев обнаруживают, что их машины увезли на штрафстоянку. Обидно, однако... Думаю, по приезде домой они будут больше делиться рассказами не о наших достопримечательностях, а о том, какая засада может ждать будущих туристов в нашем городе.