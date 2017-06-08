Ситуация, когда прилюдно на улице группа подростков раскуривает новомодные вейпы, выпуская клубы пара, перестала быть необычной и пугающей. Напротив, электронные сигареты становятся для подростков нормой, внедряясь в их повседневную жизнь. Однако по-прежнему пугает другое - как это отразится на их здоровье в будущем.

Почему те же вейпы значительно опаснее обычных сигарет? Что скрывается за так называемыми бестабачными кальянами? И правда ли, что наконец запретят раскуривать вейпы и бестабачные смеси в кафе и ресторанах? Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Аргументы против электронных сигарет

Спикеры развеяли мифы о пользе электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Во-первых, изначально производители позиционировали их как помощников в борьбе с курением. Мол, при помощи электронных сигарет можно будет постепенно избавиться от зависимости. Однако на деле это лишь красивая уловка.

- Принятый в 2012 году федеральный закон ограничил курение обычных сигарет, табачная индустрия не осталась в стороне и предприняла шаги для сохранения зависимой аудитории. Она предоставила людям новые средства для употребления продуктов, содержащих никотин. Они пропагандируются как нечто новомодное и менее вредное. На ранних шагах продвижения очень много слов было о том, что электронные сигареты - это путь к избавлению от никотина. Однако за последние 5 - 7 лет мы не заметили, что люди бросили потреблять никотиносодержащие вещества. Наоборот, часть молодежи, которая приобщилась к ЭСДН, перешла на обычные сигареты, - отметил заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий.

Электронные сигареты вызывают гораздо более быструю зависимость, чем обычные. Человек зависимый может нормально функционировать только при наличии повышенного количества никотина в организме. При его отсутствии возникает абстиненция.

- Жил себе человек нормально, дышал обычным воздухом, чувствовал себя всегда хорошо, потом его подсаживают на этот никотин. И дальше он чувствует себя хорошо только тогда, когда потребляет никотин. Кому это выгодно? Только тем, кто производит его, - заявил специалист.

Другой аспект - это то, из чего состоят электронные сигареты. Помимо никотина обязательным компонентом является этиленгликоль, который может представлять опасность для легких во время вдыхания. Кроме того, в них содержится множество ароматизаторов и отдушек. Причем неизвестно, какое воздействие они могут оказать на организм: данная продукция не проходит процедуру обязательной сертификации.

- Никто не испытывает их ни на кроликах, ни на свиньях, ни на добровольцах, чтобы понять, как они могут воздействовать на организм человека. Их сразу дают потреблять людям, а дальше уже по факту лет через 10 - 15, когда это примет масштабы эпидемии, мы начнем говорить: «Столько-то человек умерли, потому что в составе электронных сигарет содержался тот-то компонент», - продолжил Степан Криницкий.

Кстати, в интернете много роликов о том, как подобные устройства взрываются в руках и даже во рту человека. Саму конструкцию специалисты назвали опасной. Был приведен еще один аргумент против электронных сигарет и любимого многими кальяна - это количество потребляемого никотина.

- Здесь вред намного сильнее, чем от курения обычных сигарет. Кроме вреда самого табака вред идет от его количества. Представьте себе: за час курения кальяна человек потребляет то количество никотина, которое соответствует 20 - 25 сигаретам. Идет возгонка табачного листа и содержания начинки кальяна через холодную воду, тем самым снижается температура табачного дыма, и человек может потреблять его гораздо больше, не ощущая поражающего воздействия, - подчеркнул Степан Матвеевич.

Наконец, против электронных сигарет и кальяна говорит такой важный момент, как нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В ряде стран кальян запрещен в силу того, что высока угроза передачи инфекций - от туберкулеза до грибковых заболеваний. Речь идет о нарушении санитарии как со стороны заведений, так и самих курильщиков, среди которых принято передавать курительную трубку по кругу. Медики напоминают, что мундштук часто не одноразовый, выделения человека так или иначе остаются на стенках гофрированной трубки, но ее никто не дезинфицирует.

- Нет ни одного медицинского довода в пользу ЭСДН. В своем развитии человек никогда не прибегал к тем веществам, которые убивают его здоровье, укорачивают жизнь, влияют на будущие поколения. Та ветвь человечества, которая шла по этому пути, вымирала. Остались те народы, которые выбирали здоровый образ жизни. Перед нами стоит выбор: вымереть или остаться в живых и передать по наследству своим дальнейшим поколениям здоровые гены, - обратился к курильщикам спикер.

Запретят ли вейпы и кальянные

Уже в самое ближайшее время может быть принят закон о приравнивании кальянов и вейпов к сигаретам. Его инициатором является депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Марат Бариев:

- То, что до сих пор к кальянам относятся с пренебрежением, мол, это легкое курение, - лишь хитрость промышленников и лобби. Я лично сторонник полного запрета этого. Но на сегодня сделать это очень сложно. Мы хотим регламентировать возраст, когда можно употреблять эти смеси, и места употребления. К нашему законопроекту уже присоединилось более 40 депутатов Госдумы. Мы прошли все процедурные проработки, сейчас ждем заключение правительства России. Это заключение затянулось, я думаю, не без участия табачных лобби, которые всяческими путями пытаются оттянуть процесс. Но мы уже начали активно действовать. Данные изменения помогут приравнять кальяны, вейпы к обычным табачным изделиям, а значит, будет легче контролировать их продажу.

Не остались в стороне и представители Управления Роспотребнадзора по РТ. Они сообщили, что в половине случаев так называемые бестабачные кальянные смеси содержат табак.

- В прошлом году мы их отбирали для проверок. В Краснодарском крае есть специальная лаборатория, которая определяет наличие табака в этой субстанции. В половине случаев было подтверждено наличие табака в изначально заявленных бестабачных продуктах, - рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Ольга Фомичева.

Также она отметила, что с каждым годом жалобы населения на кальянные растут. Большинство обращений граждан связано с тем, что у подобных заведений отсутствует собственная система вентиляции и они пользуются общедомовой, отчего нежелательные ароматы разносятся по квартирам жильцов. Вместе с жалобами татарстанцев растет и число ревизий. В Татарстане за первый квартал этого года специалисты проверили 125 объектов реализации табачного изделия. Нарушения были выявлены в 80 случаях.