Можно с уверенностью сказать, что туризм в Татарстане за последнее десятилетие получил невиданное прежде развитие. При этом важная особенность нашей республики заключается в том, что развитие туристической сферы происходит не только в столице, по всему региону создаются и реставрируются разнообразные культурные, исторические и архитектурные объекты, способные вызвать интерес даже у опытного путешественника.

Некоторые из них уже получили широкую известность среди татарстанцев и россиян, к некоторым же еще только протаптывается народная тропа. Одно из таких мест - Чистополь, способный не только удивить атмосферой купеческого городка XIX века, но и рассказать немало интересного о многих российских писателях. О возрождении исторической части города, развитии туризма и проблемах, связанных с этим, корреспонденту «КВ» рассказал директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин.

- В чем, по-вашему, заключается особенность Чистополя?

- Чистополь - уникальный город, его исторический центр относится к объектам культурного наследия республиканского значения. Это не просто отдельно взятые старинные здания, а целые исторические кварталы, где также сохранены ландшафт и планировка города. С середины 2012 года мы начали работу по созданию государственного музея-заповедника в городе Чистополе. Итогом стало подписание Кабинетом министров РТ в 2014 году постановления о создании такового. Кроме того, город вошел в проект сохранения и развития малых исторических городов России.



Пожалуй, наибольший интерес город может вызвать у любителей литературы. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы многие писатели и театральные деятели, а вместе с ними и их дети. Как результат - в российской литературе можно найти немало примеров, связанных с этим славным городом на Каме. Так, например, произведение, которое легло впоследствии в основу романа «Доктор Живаго», было написано Борисом Пастернаком здесь, в Чистополе. Примечательно, что в то время в городе жил человек по фамилии Жеваго.

- Хотелось бы заметить, что многие исторические здания в городе требуют ремонта...

- Увы, особенность Чистополя в том, что в центре города находится много ветхих и аварийных зданий. Город работает над этой проблемой, жителей домов переселяют в новые квартиры. Затем принимается решение, имеет ли здание историческую или архитектурную ценность.



Планируется полная реставрация зданий, относящихся к музею-заповеднику. Примечателен также другой проект - на территории исторического центра Чистополя было выбрано 36 зданий, находящихся в муниципальной и государственной собственности, у которых будут отремонтированы кровли, фасады, оконные переплеты, фундаменты. Фактически мы планируем воссоздать историческую среду целого фрагмента города.

- Нередко приходилось быть свидетелем того, как под видом реставрации проводится обычный ремонт, уничтожается дух старины.

- Да, к сожалению, такое случается. Очень важно, чтобы ремонтные работы выполняли профессиональные реставраторы, а не простые рабочие, набранные с улицы, как это иногда, к сожалению, случается. Могу назвать несколько негативных примеров, когда в разных городах в ходе реставрации исторического здания, например, срезались и заменялись кованые перила, а стены обшивались пластиком. Такого, безусловно, допустить нельзя ни в коем случае. Предмет охраны, будь то фасад здания или его интерьеры, необходимо сохранить.

Что касается сохранения исторической среды, то нами ведется работа с собственниками зданий, чтобы они содержали их в надлежащем состоянии. Впрочем, далеко не всегда это удается. Зачастую владельцы зданий считали возможным делать с ними все, что заблагорассудится. В первую очередь это касалось установки рекламных баннеров и кондиционеров. Доходило до того, что за год последних мы совместно с работниками исполкома и прокуратуры города снимали по 80 штук. Благодаря налаженной работе ситуацию удалось изменить - рекламный хаос в центре города был побежден.

- Насколько туристы заинтересованы в посещении Чистополя?

- Туризм - одна из важных точек роста города. За прошлый год Чистополь с экскурсиями посетили 46 тысяч человек, в будущем, как мы надеемся, количество туристов будет только расти. В 2013 году была разработана и принята муниципальная программа развития этой отрасли. Немало внимания данному вопросу уделяется со стороны правительства Республики Татарстан и главы Чистопольского муниципального района, а в 2015 году по историческому центру совершил пешеходную прогулку Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил высокий туристический потенциал Чистополя, но также заметил, что здесь предстоит серьезная работа.

- Существуют обстоятельства, препятствующие этому?

- Объективно - в Чистополе на сегодняшний день недостаточно развита туристическая инфраструктура - маловато гостиниц и точек общепита. Но администрация города работает над этим, думаю, что в ближайшие годы ситуация изменится. Большие финансовые средства необходимы для реставрации музейно-выставочных объектов и создания новых экспозиций.

- Успешные татарстанские туристические бренды - Болгар и Свияжск - в последние годы обзавелись мощными событийными фишками в виде исторического и театрального фестивалей. Появится ли что-то аналогичное по масштабу в Чистополе?

- Один такой проект уже начат. Это фестиваль авторской песни «Литературный Чистополь», который собирает участников со всей России и проводится при поддержке Министерства культуры РТ. Также администрация города занимается развитием такого проекта, как фестиваль хлеба. Однако я считаю, что город Чистополь еще только ищет свое брендовое событие. Учитывая богатое культурное наследие, определенно можно сказать, что оно будет связано с литературой. Однако озвучивать какие-то конкретные идеи я пока не решаюсь.

Кстати

В годы войны в Чистополе жили более 200 советских писателей и деятелей культуры: Леонид Леонов, Борис Пастернак, Анна Ахматова, Михаил Исаковский, Константин Федин, Виктор Боков, Лев Ошанин и другие. Из детей писателей и военачальников известны Тимур Гайдар, Алексей Баталов, Георгий Эфрон, Кир Булычев, Леонид Рошаль. Перед самой смертью Чистополь посетила Марина Цветаева, которая жила в то время в Елабуге. Целью ее визита стала возможность переезда, однако этому не суждено было случиться.