Комфорт и минимальное время ожидания на остановке - вот наилучшие доводы для привлечения пассажира в общественный транспорт Казани. В этом убежден генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, побывавший по сложившейся доброй традиции в гостях у «Казанских ведомостей». Глава горэлектротранспорта столицы рассказал о том, где планируется открытие новых трамвайных маршрутов и чему не зазорно поучиться у старушки Европы.

Представляем гостя

Асфан Галямович Галявов родился в деревне Кирби Лаишевского района РТ 25 ноября 1963 года. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», кандидат экономических наук. Карьеру по профессии начал водителем в совхозе «Кирбинский», где трудился в 1982 - 83 гг. В 1995 - 2001 гг. возглавляет КПАТП №2, с 2001 по 2004 г. - генеральный директор казанского предприятия «Горэлектротранспорт», в 2004 г. назначен генеральным директором МУП «Метроэлектротранс». Депутат Государственного Совета РТ. Женат, имеет двух сыновей и четырех внуков.

- Асфан Галямович, поделитесь, пожалуйста, с читателями «Казанских ведомостей» своим видением развития электротранспорта в Казани в ближайшем обозримом будущем. Что следует предпринять уже сейчас? Какие задачи предстоит решить для поддержания удобного передвижения по Казани с помощью самого массового транспорта - общественного? Так, например, создание большого кольцевого маршрута трамвая, охватывающего значительную часть города, остается в планах гендиректора «Метроэлектротранса»?

- Конечно! Такое масштабное трамвайное кольцо городу необходимо. Для этого, напомню, нужно соединить трамвайными путями микрорайоны «Солнечный город» и Борисково. Кстати, в этом случае возобновится и движение по трамвайному маршруту №3, ныне закрытому из-за малой востребованности.

- В последнее время некоторые специалисты по транспортной логистике в мегаполисах предлагают в альтернативу метро больше внимания уделять строительству новых трамвайных маршрутов, обосновывая это соображениями экономии средств - проложить трамвайные рельсы проще, чем строить подземные тоннели со сложной инженерной коммуникацией.

- Действительно, такое предложение выдвинули московские эксперты. На мой взгляд, оно ошибочно. В большом городе должны развиваться все виды транспорта - трамваи и троллейбусы, автобусы и метро. Посмотрите на все мегаполисы мира - жизнь в этих огромных городах без метрополитена представить себе просто невозможно!

Поэтому остановить строительство метро в Казани и заняться только увеличением трамвайных маршрутов - это будет шаг назад.

Хотя, конечно, есть у меня одна мечта - вновь увидеть трамваи в центральной, исторической части города. В свое время, когда на Кольце демонтировали рельсы, я очень сильно переживал, наблюдая это знаковое и грустное событие.

- Вы предлагаете вернуть трамвай в центр города?!

- Да. Надеюсь, со временем будет принято решение о возобновлении трамвайного движения в центре Казани. Представьте себе такую картинку: по уютной исторической части города неспешно курсируют красивые комфортабельные трамвайчики - теперь они уже просто экскурсионные, с гидами на «борту». А из окон этих трамвайчиков с любопытством разглядывают достопримечательности и архитектуру древней Казани наши гости, да и вы сами с семьей однажды тоже отправитесь в это увлекательное путешествие! Почувствуйте себя и в Казани, как и в Европе. Ведь во многих европейских городах трамвай продолжает оставаться неизменным спутником путешественников на излюбленных туристических маршрутах.

- Кстати, а как Казань выглядит в сравнении с европейскими городами по уровню развития общественного электротранспорта?

- Достойно. Здесь уместно привести известный диалог: «Вопрос: какой автомобиль лучше купить? Ответ: новый». В советское время существовала норма: ежегодно должно обновляться 10 - 15 процентов подвижного состава пассажирского транспорта. Потом это правило перестало выполняться, и старшее поколение казанцев помнит старые скрипучие холодные вагоны трамваев. Сейчас положение резко изменилось в лучшую сторону, и этот факт с удовольствием отмечают все жители города. Власти Татарстана, Казани уделяют большое внимание развитию общественного транспорта в нашей столице, в том числе и электротранспорта, напомню - самого экологичного вида транспорта. Так, например, в этом году благодаря поддержке правительства на федеральном и республиканском уровне «красный» парк Казани пополнят три трехсекционных трамвая и семь односекционных. Все трамваи отечественного производства, хорошего качества. При этом, что особенно отмечают наши пассажиры, комфортабельные и теплые. Если неукоснительно соблюдать этот принцип регулярного обновления парка, мы будем выглядеть очень достойно даже на фоне двух крупнейших центров России - Москвы и Санкт-Петербурга. Да, у них парк больше, но у нас новее.

- Что Казани как европейскому городу следует перенять у зарубежных коллег?

- Европа - континент богатый, с устоявшимися традициями качества. Во время перестройки 90-х наша страна поотстала от европейских стран, в том числе и в развитии общественного транспорта. Так, например, у них очень обстоятельно сделаны трамвайные пути. Для сравнения: на постройку одного километра трамвайного пути в России выделяется 19 миллионов рублей, в европейских странах - 1 миллион 200 тысяч евро, это примерно 80 миллионов рублей. К сожалению, у нас таких финансовых возможностей нет, поэтому остается по-хорошему завидовать зарубежным коллегам.

- А почему европейский путь дороже, чем российский?

- У них основания под рельсами полностью бетонные. Сами рельсы укладываются затем на резиновые подушки, гидроизоляция очень хорошая. Трамвайные стрелки для перевода рельсов также более высокого качества, такого же высокого качества и сами рельсы.

- Но ведь рельсы - это по сути просто металл...

- И металл металлу рознь. Европейские трамвайные рельсы отличаются более твердым металлом. Поэтому они и дольше служат, так что вложения в качество окупаются временем эксплуатации.

- В Казани «европейские» трамвайные пути планируется строить?

- А один такой участок у нас был создан. По этим технологиям мы построили трамвайные пути, когда возводили первую в Казани двухуровневую дорожную развязку, ту, что возле парка Горького - на пересечении улиц Вишневского и Ершова. Эти пути, построенные по европейским технологиям, очень хорошо себя показали в эксплуатации.

- Вы планируете проведение каких-то акций для увеличения числа пассажиров?

- Хорошая работа не должна становиться временной акцией. Главное для нас - обеспечивать достойные условия для пассажиров. Если человек знает, что комфортный теплый троллейбус или трамвай подойдет к его остановке в течение 5 - 6 минут согласно графику, он спокойно планирует свою поездку, отдавая предпочтение надежному в дороге электротранспорту. Уже ушли в прошлое холодные вагоны трамваев, им на смену пришли современные составы. Так что теперь на первом месте в нашей работе два важных показателя - регулярность и комфорт. Если они соблюдены, пассажир сам выберет нас.

- Ожидают ли пассажиров горэлектротранспорта Казани какие-то сюрпризы в этом году?

- Сразу скажу, неприятных сюрпризов точно не будет. Я имею в виду повышение цен на проезд, они остаются прежними. А вот приятные, да, будут.

Во-первых, к Кубку конфедераций FIFA мы запускаем экскурсионный трамвайный маршрут от железнодорожного вокзала до речного порта.

Второй сюрприз, самый главный и, несомненно, ожидаемый многими казанцами. К 30 августа, в День города и республики, планируется открытие еще одной станции метрополитена - «Дубравная».

Так что все идет по плану. По плану, который призван делать общественное пространство казанцев удобной и комфортной средой.

Справка «КВ»

Городским электрическим транспортом Казани в 2016 году перевезено 66,9 млн пассажиров. Лидером по объему перевозок является метрополитен, который в минувшем году перевез 27,8 млн пассажиров, троллейбусы перевезли 20,9 млн пассажиров, трамваи - 18,2 млн пассажиров.