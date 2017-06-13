Управляющая компания Московского района запускает новый проект по воссозданию истории Московского района

г. Казани.

Сейчас наш город благодаря темпам строительства растет прямо на глазах, дома переживают новую жизнь благодаря программе капитального ремонта, строятся новые здания, жилые комплексы, спортивные объекты, дороги, торговые центры…

Но ведь важно помнить, каким был наш город десятки лет назад, и сохранить историю Казани той, какой мы ее помним в нашем детстве, чтобы передавать эту историю через поколения. Давайте создадим вместе эту историю и сохраним в памяти уголки района, которые сейчас обрели уже новый облик!

Каждый житель может внести свой вклад в создание фотоархива нашего района. Для этого всего лишь нужно найти в семейных архивах фотографии, на которых запечатлены улицы, дома и дворы Московского района, парки, дома культуры, и принести их в редакцию газеты «Казанские ведомости». Также фото можно передать в УК ЖКХ Московского района, где мы их отсканируем и вернем владельцу, либо направить электронные версии фотографий на нашу электронную почту uk_mos@mail.ru или на наш сайт ukmos-kzn.ru, либо оставить на странице в нашей группе «ВКонтакте». Все фото необходимо обозначить (улица, дом, парк, остановка и проч.) и направить с пометкой «История Московского района».

Сохранить историю важно! Тепла и комфорта вашему дому!

РЕКЛАМА