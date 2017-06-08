На какой урожай в этом году могут рассчитывать садоводы? Вроде и перезимовали благополучно, а весна нынче выдалась суровая! Да и начало лета, на которое все так надеялись, оказалось не лучше.



Холодная погода сопровождалась дождями, что привело к переохлаждению и уплотнению почвы. Насекомые в редкие солнечные часы изо всех сил старались опылить достаточно цветков яблони и вишни, цветение было пышным. Рассада огородных культур у кого-то погибла, а у кого-то безнадежно переросла… О сложившейся ситуации сегодня размышляет наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

В предыдущие выходные наконец-то повеяло теплом, и воспрянувшие духом шестисоточники стали подсчитывать убытки. При этом многие убедились, что все не так уж и плохо. Попробуем и мы порассуждать о видах на урожай этого года и о том, как обезопасить свое хозяйство в будущем.

ОГОРОД. Холодостойкие растения, как правило, достойно сопротивляются весенним заморозкам, и при наступлении холодов опасаться за них не стоит. Например, всходы моркови и рассада капусты могут выдержать кратковременные заморозки до -6 °С, пастернак и сельдерей - до -5 °С, а петрушка - до -9 °С. Другое дело, что развитие растений притормаживается. Многие огородники отметили: этой весной даже редиска вместо полагающихся ей согласно названию сорта 18 дней сидела в почве, нахохлившись, все 25, а то и 30!

Такие теплолюбивые культуры, как перец, помидоры и баклажаны, не переносят даже незначительных понижений температуры. Следует отметить, что больше всего страдает переросшая, незакаленная и плохо укоренившаяся рассада. В этом году даже пленочные теплицы не смогли защитить ее от холодов. Несколько легче было растениям предусмотрительных хозяев, дополнительно укрывших грядки внутри теплицы нетканым материалом, бумажными колпаками, пакетами из-под сока или молочных продуктов, пятилитровыми полиэтиленовыми бутылками. Многие заметили, что рассада томатов буквально посинела от холода: растения испытывали острое фосфорное голодание. Но с ними, пожалуй, проще всего. При хороших подкормках цвет восстановится, и пусть с опозданием, но растения смогут дать вполне сносный урожай.

ВИШНЯ И СЛИВА. Эти культуры предъявляют наиболее высокие требования к теплу в фазы цветения, оплодотворения и завязывания плодов. В такие периоды им нужна температура примерно 15 - 18 °С. Это связано с процессом цветения, активностью опылителей, с процессами прорастания пыльцы и оплодотворения. Вишня и слива светолюбивы, для них важно количество света, которым растение облучается. Отсюда вывод: много вишневого и сливового варенья в этом году сварить вряд ли удастся.

ЯБЛОНЯ. Среди плодовых растений яблоня менее всего требовательна к теплу. Но и ей для нормального цветения, опыления и оплодотворения нужны температура не ниже 15 °С и сухая безветренная погода. Но, как оказалось, насекомые старались не зря. На большинстве деревьев уже видны завязи, а поскольку жизненный цикл у насекомых-вредителей тоже сбился, есть надежда, что яблочек в этом году мы все же отведаем.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ. Смородина, пожалуй, меньше всего страдает от холодов. Крыжовник более теплолюбив, но кусты, растущие на прогреваемых и защищенных от холодных ветров местах, все же дадут урожай.

ЗЕМЛЯНИКА. Стараясь получить урожай как можно раньше, садоводы отдают предпочтение раннецветущим сортам. Именно они попали под майскую непогоду. Теперь основной урожай можно ждать лишь от поздних и ремонтантных сортов.

Опытные огородники не ограничиваются посадкой одного-двух сортов, а подбирают несколько с разными сроками цветения и созревания.

РЕАНИМАЦИЯ. Не стоит отчаиваться, если растения пострадали от мороза, но живы. Скорейшему выздоровлению помогут корневые подкормки раствором нитроаммофоски - 50 г на 10 л (на 1 кв. м). Внекорневые подкормки (опрыскивание листьев) также могут значительно улучшить самочувствие культур. По 2 г бора, меди и марганца растворяют в 10 л воды, но лучше в настое из сброженных сорняков.

Поможет опрыскивание антидепрессантами, которые способны мобилизовать внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Опрыскивать необходимо через каждые 7 - 10 дней до полного восстановления.

Понятно, что поврежденная рассада потребует более заботливого ухода в течение всего лета, ведь переохлаждение сильно ослабило иммунитет выживших растений, а это в будущем может вызвать ряд опасных заболеваний.

НА БУДУЩЕЕ. В связи с глобальным потеплением климат резко изменился, а наш регион и без того находится в зоне рискованного земледелия. И чтобы в дальнейшем пережить природные выкрутасы с наименьшими потерями, нужно иметь в виду следующее.

Не спешите с посевом семян и высадкой рассады в открытый грунт. Проверить готовность почвы можно старым дедовским методом: погрузите руку в землю сантиметров на 10. Если чувствуете холод, стоит подождать, пока почва станет теплее.

От весенних заморозков больше всего страдает незакаленная и плохо укоренившаяся рассада теплолюбивых культур. Рассаду лучше выращивать в отдельных горшочках, а не в коробках из-под тортов или других общих емкостях. Это способствует тому, что при пересадке корневая система не повреждается, растения быстрее приживаются и набирают силу, а значит, активнее противостоят холодам. Если в хозяйстве нет хорошо оборудованной теплицы, не торопитесь с посевом семян на рассаду. Особенно это касается томатов. Коренастые малыши, посеянные в первых числах апреля, догонят и перегонят в развитии своих долговязых анемичных собратьев, посеянных под бой новогодних курантов.

Плодородные, богатые рыхлые почвы помогают растениям в трудный период. В них достаточно воздуха для активного развития, они лучше прогреваются на солнце. Но следует иметь в виду, что рыхлая земля, очищенная от сорняков, остывает гораздо быстрее.

Возле рек или больших водоемов опасность возникновения весенних заморозков снижается во много раз. Местоположение участка нужно учитывать при выборе культур и сортов и отдавать предпочтение холодоустойчивым.

Использовать полиэтиленовую пленку нужно осторожно - ее нельзя просто набрасывать на растения. В морозные ночи при соприкосновении пленки с листьями растения могут получить значительные ожоги. Такое укрытие можно использовать только как дополнительное средство, и то если оно натянуто на каркас.

Предпочтительнее нетканый укрывной материал. Самый тонкий поможет защитить растения в случае понижения температуры до -3 °С, а агроволокно большей плотности и толщины помогает при заморозках до -7 - 9 °С. Нетканый материал можно набрасывать на растения, не используя каркас. На садовом участке нужно предусмотреть осушительный дренаж, прорыв по краям канавы глубиной 30 - 50 см. На участках с избыточным увлажнением почву лучше держать под задернением.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА! Если верить метеорологам, лето в этом году все же наступит, солнце займет свое место на небосклоне. Если лето будет достаточно теплым, весенние неурядицы забудутся и большинство культур непременно дадут урожай. А мы им в этом поможем.