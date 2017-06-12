16 июня на набережной Тукая в Набережных Челнах пройдет экологическая акция по очистке прибрежной территории и дна реки Мелекески.

Старт акции в 11 часов на набережной Тукая. Запланирована уборка прибрежной территории и дна реки. Мусор со дна будут собирать дайверы из Федерации подводного спорта Республики Татарстан и представители подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени Алексея Леонова. В организации акции принимает участие Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

В этот день на набережной будут проведены фотовыставка Русского географического общества, лекции историков и географов.

К участию в акции приглашаются все желающие. Необходимый для уборки инвентарь предоставят организаторы.

Как сообщает пресс-служба отделения Русского географического общества в РТ, экологическая акция на набережной Тукая – четвертая по счету уборка прибрежной территории в этом году. В планах – провести еще пять мероприятий в Казани и Чистополе.