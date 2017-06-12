Окунуться в атмосферу старой Казани, попутно оценив по достоинству блюда национальной татарской кухни, горожане и гости столицы смогут, прокатившись на экскурсионном ретротрамвае. Вчера одними из первых его пассажиров стали представители исполкома города и журналисты, в числе которых оказались и корреспонденты «КВ».

Жителям столицы Татарстана маршрут ретротрамвая наверняка покажется знакомым. Он повторяет движение регулярного маршрута №2, ранее носившего №7, - от железнодорожного вокзала до речного порта. Узнать специальный вагон будет несложно: он ярко окрашен, на его боках изображены узнаваемые силуэты популярных мест Казани. В ходе движения трамвая пассажиры смогут прослушать аудиоэкскурсию, записанную на семи разных языках, включая русский и татарский. В материалы экскурсии вошли рассказы о зданиях вокзала и речного порта, районе Мокрой слободы и Центрального рынка, старинных мечетях, улице Татарстан, а также некоторые факты из жизни известных жителей Казани, в том числе Габдуллы Тукая.

- Идея экскурсионных ретротрамваев не нова, во многих городах России и мира она уже реализована, - прокомментировала заместитель мэра города Евгения Лодвигова. - Многие казанцы еще могут помнить вагон-ресторан, когда-то курсировавший по городу. Именно он и был отремонтирован для проведения экскурсий. Данный маршрут показался нам удобным, потому что пассажиры, ожидающие поезда, могут скоротать время, прокатившись до речного порта и обратно.

- В Казань ежегодно приезжает множество туристов, причем большинство из них прибывает на железнодорожный вокзал или в речной порт, - отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. - Многие при этом самостоятельно организуют свою экскурсионную программу. Думаю, ретротрамвай станет для них удобным способом посмотреть на часть города.

Внутри вагона пассажиры трамвая также совершат небольшое путешествие в прошлое: его салон отделан деревянными рейками и покрыт лаком.