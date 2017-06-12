Завтра, 15 июня, в 10.00 состоится бесплатный обучающий семинар «Электронные сервисы Росреестра».

В ходе обучения представители учреждения наглядно разъяснят алгоритм действий при подаче заявления на регистрацию прав в электронном виде с помощью портала Росреестра (rosreestr.ru) и расскажут о всех преимуществах электронной регистрации. Желающим приобрести электронную цифровую подпись необходимо иметь при себе паспорт, свободную флэшку, а также информацию об ИНН, СНИЛС, сообщает пресс-служба Росреестра Республики Татарстан.

Семинар пройдет по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт, 8а, к. 202. Предварительная регистрация участников семинара по тел. (843) 255-25-10.