Автобусам, трамваям и троллейбусам придется объезжать участок от Ветеринарной академии до проспекта Ямашева.

В дни проведения матчей Кубка Конфедераций в Казани – 18, 22, 24, 28 июня – изменят траекторию движения 17 автобусных, 1 трамвайный и 2 троллейбусных маршрута. Кроме того, трамвай №6 временно будет снят с рейсов, а маршрут трамвая №5 перестанет быть непрерывным от Горок до железнодорожного вокзала.

Такие меры вводятся «в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Казани и повышения безопасности пассажирских перевозок», как сказано в постановлении исполнительного комитета Казани.

Все вносимые изменения связаны с ограничением движения на участке около стадиона «Казань-Арена»: общественному транспорту придется изменить прямые траектории движения на участке Ветеринарная академия – проспект Ямашева.

Так, автобусные маршруты №10, 10 а, 18, 33, 35, 35 а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62 будут следовать в соответствии со своими маршрутами от начальной точки в сторону Ново-Савиновского района до остановки «Ветеринарная академия», затем разворачиваться на проспекте Ямашева и далее следовать в обратном направлении к конечным остановкам или по дублирующим маршрутам в противоположную сторону (актуально для маршрутов 10 и 10 а, 35 и 35 а). С противоположной стороны от конечных точек эти маршруты будут следовать до остановки «Улица Адоратского», также поворачивать на проспекте Ямашева и продолжать движение в обратном направлении, возвращаясь к конечной (или в случае противоположно направленных дублирующих маршрутов 10 и 10 а, 35 и 35 а – продолжать движение по траектории маршрута-пары).

Автобусы маршрута №74 «Улица Ф. Амирхана – 10-й микрорайон» будут следовать с остановочного пункта «Улица Чистопольская», разворачиваться у улицы Ф. Амирхана и далее без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проезжать по улице Сибгата Хакима, затем по своему привычному маршруту.

Противоположно направленный маршрут-дублер №74 а – «Улица Ф. Амирхана – 10-й микрорайон» начнет движение по улице Ф. Амирхана, также без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» проследует по улице Сибгата Хакима, затем в соответствии со своей стандартной траекторией.

Маршрут №75 – «Комбинат ”Здоровье” – Универсам №2» начнет движение от остановки «Улица Чистопольская», развернется на улице Ф. Амирхана, затем без заезда на остановку «Дворец водных видов спорта» продолжит движение по улице Сибгата Хакима и по маршруту.

Маршрут №76 – «Улица Халитова – жилой массив Северный», – двигаясь от конечной остановки «Жилой массив Северный» до остановки «Уулица Адоратского» без изменений, повернет на проспекте Ямашева и проследует в обратном направлении до конечной «Жилой массив Северный» по привычному маршруту.

В связи с предстоящими изменениями трамвай №5 перестанет быть непрерывным от Солнечного города до Железнодорожного вокзала. Доезжая до остановки «Ветеринарная академия», как и многие автобусные маршруты в этот период, он будет разворачиваться на проспекте Ямашева и следовать в обратную сторону. С противоположной стороны, от железнодорожного вокала, трамваи 5-го маршрута будут разворачиваться в обратном направлении, доезжая до остановки «Улица Адоратского».

Трамвайный маршрут №6 на время проведения соревнований будет закрыт.

Троллейбус №2 – «Станция метро “Площадь Габдуллы Тукая” – ул.Академика Арбузова» от остановки «Улица Адоратского», развернувшись на проспекте Ямашева, продолжит движение по проспектам Ямашева и Ибрагимова, затем по улице Декабристов, Ленинской дамбе, через площадь Тысячелетия, по улицам Ташаяк, Московская, Татарстан, Право-Булачная и затем до остановки «Улица Адоратского» по стандартному маршруту №2. При этом маршрут изменит название на «Улица Адоратского – комбинат “Здоровье”».

Троллейбус №13 – «Улица Ленинградская – улица Химическая», начав движение от остановки «Улица Ленинградская», будет следовать по привычному маршруту до остановки «Улица Адоратского», затем развернется на проспекте Ямашева и поедет в обратную сторону, снова к остановке «Улица Ленинградская».