8, 22, 24 и 28 июня перекроют 9 улиц, на 8 запретят парковку, на 14 – проезд грузовиков.

В дни игр Кубка конфедераций FIFA-2017 года в Казани – 18, 22, 24 и 28 июня – будут перекрыты для движения личного и общественного транспорта многие улицы, запрещена парковка, а также движение грузовых и учебных машин.

18, 22, 24 и 28 июня изменят траекторию движения 17 автобусных, 1 трамвайный и 2 троллейбусных маршрута. Кроме того, трамвай №6 временно будет снят с рейсов, а маршрут трамвая №5 перестанет быть непрерывным от Горок до железнодорожного вокзала. 18 и 24 июня движение транспорта будет ограничено с 13.00 до 23.00, а 22 и 28 июня – с 16.00 до 2.00 ночи на участках:

улица С. Хакима – в интервале от улицы Ф. Амирхана до улицы Чистопольская; улица Чистопольская – в интервале от улицы А. Бичурина до проспетка Ямашева, при движении от улицы А. Бичурина (за исключением съезда на улицу Ф. Амирхана в направлении улицы С. Хакима); проспект Ямашева – в интервале от улицы Адоратского до улицы Сибирский Тракт; улица Гаврилова – в интервале от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольская; улица Академика Арбузова – в интервале от улицы Журналистов до проспекта Ямашева, при движении от улицы Журналистов; улица Г. Исхаки – в интервале от улицы Чернышевского до улицы Т. Гиззата; улица Чернышевского – в интервале от улицы Право-Булачная до улицы Баумана; улица Лесгафта – в интервале от улицы Волкова до улицы Айвазовского.

18, 22, 24 и 28 июня вводится одностороннее движение по улице Адоратского – на участке от улицы Четаева до улицы Чистопольская при движении от улицы Четаева, а также по улице Журналистов – на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова при движении от улицы Академика Арбузова.

Запреты левого поворота будут действовать с:

улицы Журналистов на улицу Халитова при движении со стороны улицы Академика Арбузова; улицы Журналистов на улицу Халитова при движении со стороны улицы Сибирский Тракт; улицы Николая Ершова на улицу Вишневского в направлении моста «Миллениум» при движении со стороны улиц Абжалилова и Чехова.Правый и левый повороты будут в эти дни запрещены на пересечении улиц Адоратского и проспект Ямашева при движении по улице Адоратского со стороны улицы Четаева.

Кроме того, с 1 июня по 1 июля будет запрещена парковка:

на обеих сторонах улицы С. Хакима, на участке от улицы Ф. Амирхана до улицы Чистопольская; обеих сторонах местного проезда, прилегающего к улице Чистопольская, на участке от улицы Адоратского до прпоспекта Ямашева; на улице Нигматуллина; на обеих сторонах улицы Чистопольская, на участке от улицы Ф. Амирхана до улицы С. Хакима; на обеих сторонах улицы Гаврилова, на участке от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Ямашева; по обе стороны улицы Журналистов, на участке от улицы Академика Арбузова до улицы Халитова; по обе стороны улицы Ф. Амирхана, на участке от моста «Миллениум» до улицы Чистопольская; у проездов в районе транспортно-пересадочного терминала «Казань-1» и железнодорожного вокзала «Казань-2».

С 18 по 28 июня с 05.00 до 24.00 запрещается движение транспортных средств массой более 5 тонн, а также движение транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и автомобилей с целью обучения курсантов и учащихся на право управления транспортным средством на участках:

проспект Ямашева; улица Академика Арбузова; проспект Победы; улица Оренбургский Проезд; улица Фермское Шоссе, на участке от улицы Оренбургский Проезд до улицы Тульская; улица Тульская; улица Техническая, на участке от улицы Тульская до улицы Г. Тукая; улица Сары Садыковой; улица Шарифа Камала; улица Нариманова; улица Несмелова; улица Краснококшайская; улица Большая Крыловка;улица Ленская.

На крупных магистралях при подъезде к участкам с ограниченным режимом движени в напоминание автомобилистам уже установлены рекламные щиты с информацией о временных запретах проезда.