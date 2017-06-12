Сегодня к акции АО «Татмедиа» «#Подари подписку» присоединилась министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Эльмира Амировна подписала на «Казанские ведомости» два социальных учреждения: психоневрологический интернат в Елабуге и психоневрологический интернат в Казани.
Напоминаем, акция «#Подари подписку» продлится до 26 июня. Вы тоже можете стать ее участником, оформив подписку на газету «Казанские ведомости» для своих родных, друзей, коллег, социальных учреждений. Подписка принимается во всех почтовых отделениях Татарстана.
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