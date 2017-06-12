Алексей Песошин поблагодарил все организации, предприятия, творческие коллективы за их работу над созданием памятного знака.
Сегодня, 14 июня, в Казани открылся памятный знак Герою Социалистического Труда СССР, бывшему директору Казанского моторостроительного завода Петру Витеру, сообщается на сайте Правительства РТ.
«С именем Петра Витера – выдающегося организатора оборонной промышленности, Героя Социалистического Труда, бывшего директора Казанского моторостроительного завода – связано много славных дел и успехов в машиностроении», – сказал Алексей Песошин.
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