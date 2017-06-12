Жителей Казани и других городов республики приглашают принять участие в интернет-голосовании, в котором определятся лучшие врачи республики.

В республиканской премии «Врач года – Ак чэчэклэр» 5 номинаций, в каждой представлены по три кандидата. Победители будут определены на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ. При этом важную роль в выборе победителя сыграет интернет-голосование, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Победители будут названы 16 июня на торжественной церемонии. Ознакомиться с кандидатами и проголосовать можно по данной ссылке.