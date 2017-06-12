Сборная Мексики проведет в Казани два матча группового этапа Кубка конфедераций.

Гостеприимно распахнула Казань двери для сборной Мексики, которая прибыла в столицу Татарстана для участия в матче Кубка конфедераций против команды Португалии 18 июня. В официальном Twitter команды появились фото девушек в национальных костюмах, которые держат в руках хлеб с солью, чак-чак и другие сладости. «Сюрприз! Так нас встречали в отеле в Казани», – гласит подпись под снимком.

Напомним, сборная Мексики проведет в Казани два матча группового этапа Кубка конфедераций – 18 июня мексиканцы сыграют со сборной Португалии, а 24 июня выйдут на поле «Казань-Арены» в игре против сборной России.