За пять месяцев этого года в Татарстане погибли 10 пешеходов, не соблюдавших требование ПДД об использовании световозвращающих элементов, еще 13 получили различные травмы.



Госавтоинспекция напоминает: пешеходы при переходе дороги и при движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Использование световозвращающих элементов рекомендовано пешеходам и при движении в населенных пунктах.

При движении автомобиля с включенным ближним светом фар расстояние, на котором водитель может заметить пешехода в темноте, равно 50 метрам. Этого недостаточно для того, чтобы избежать наезда. В случае если на одежде пешехода имеется световозвращающий элемент, это расстояние увеличивается до 200 метров. Использование световозвращающих элементов снижает риск наезда на пешехода на 65%.

В соответствии со статьей 12.29 КРФоАП за несоблюдение требования ПДД об использовании световозвращающих элементов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За 5 месяцев этого года к административной ответственности было привлечено более 3 тысяч нарушителей.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.