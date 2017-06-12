Итак, меньше недели остается до старта Кубка конфедераций - значимого турнира для обновляющейся сборной России, да и для всех стран-участниц.

Кубок конфедераций - это не просто тестовый турнир перед грядущим чемпионатом мира именно в России, это еще и возможность проверить ближайший резерв. Так, к примеру, поступила сборная Германии. А вот другие команды Кубка конфедераций привезли в Россию едва ли не сильнейшие составы. И, конечно же, выделяются здесь португальцы, которые привезут своего лидера Криштиану Роналду. Потихоньку команды уже приезжают в Россию. Португальцы должны прибыть сегодня, за четыре дня до своего первого матча.

А россияне в конце прошлой недели сыграли на «ВТБ Арене» последний контрольный матч перед турниром - против сборной Чили. Если кто-то забыл, чилийцы - двукратные обладатели Кубка Америки, а их лидер Видаль - один из самых техничных игроков Южной Америки.

Как и в предыдущих матчах, россияне сыграли в три центральных защитника. И встреча эта, завершившаяся со счетом 1:1, позволяет болельщикам верить в лучшее. Ибо в этом матче наши игроки, пусть и уступая южноамериканцам в мастерстве, проявили невероятную самоотдачу и волю и сумели сравнять счет. Да, два контрольных матча - слишком мало, чтобы делать далеко идущие выводы. Но многолетнее настороженное отношение к национальной сборной нужно менять, и сейчас для этого самый подходящий момент.

Что ж, Алексиса Санчеса в стартовом составе у чилийцев не было. Зато Видаль сразу же показал, что ничего и никого не боится. На пятой минуте встречи он внакладку сыграл против Смольникова, а судья на желтую карточку не решился.

Вперед были отряжены Миранчук, Головин и Смолов. Били по воротам Миранчук, Глушаков, Головин, но били все же неточно. А вот Варгас пробил уже точно, получив минимальный на это шанс. И Акинфееву пришлось показать свое мастерство.

На 36-й минуте гол состоялся, но тут же был отменен. Видаль вколотил мяч под перекладину головой, но при этом подтолкнул Шишкина руками. Так что россиянам удалось-таки завершить первый тайм безголевой ничьей, хотя опасных моментов у гостей было явно больше. Собственно, голевых моментов у россиян вовсе не было, будем справедливы.

Каких-то свежих идей не видно было у сборной России и в начале второго тайма. Пожалуй, лишь Глушаков и отборы совершал, и рывки делал, отыскивая на противоположном фланге Смольникова, но до полузащитника «Зенита» мяч дошел лишь однажды. Брак у россиян был постоянен, и ясно было, что хоть один-то раз гости этим воспользуются.

На 55-й минуте на замену вышел Алексис Санчес, и чилийцы почти сразу же забили. Сам Санчес сделал дальний пас на Исла, и тот сумел переиграть Акинфеева без шансов для последнего - 0:1.

Черчесов освежил атаку выходом Полоза и Ерохина. И сработало! Комбаров подал угловой, а Васин, высоко выпрыгнув, головой вколотил мяч в сетку - 1:1 на 67-й минуте. Игра россиян после этого явно вошла в нужное русло, и уже чилийцы теперь ждали финального свистка с нетерпением - моментов наши создали порядочно. Забей Глушаков ударом через себя, нелогичным это не показалось бы.

Радует и тот факт, что и Джикия, и Кудряшов теперь занимаются в общей группе, травмированных накануне матча с Новой Зеландией в команде Черчесова нет. А встреча эта пройдет в Санкт-Петербурге 17 июня на стадионе «Крестовский» - это будет матч открытия.

Помимо этого в конце прошлой недели Казань наконец-то покинул Хави Грасия. Произошло то, о чем так долго говорили в околофутбольных кругах Казани. Новый президент «Рубина» Радик Шаймиев пригласил на клубную базу Курбана Бердыева, с которым вскоре будет подписан новый контракт. Сроки пока не называются, достигнута принципиальная договоренность. Но Курбан Бекиевич утром 10 июня уже прилетел вместе с командой в Австрию, где в ближайшее время «Рубин» проведет два сбора.

Многие болельщики уже ждут, когда новый «Рубин» наконец-то сыграет на Kazan Arena не против Бердыева, а под его началом. Пока же нет сообщений о том, что вслед за Бердыевым в «Рубин» потянется вереница игроков из ФК «Ростов». Это предполагалось, но явью еще не стало.