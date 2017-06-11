Эту фразу произнесла министр образования России Ольга Васильева во время недавнего визита в Казань. С 1 сентября в образовательные учреждения вернется астрономия, которая была убрана из школьной программы много лет назад.



Необходимость введения этого предмета обусловлена астрономической безграмотностью россиян, о чем свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в конце марта. Так, например, четверть жителей нашей страны убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот!

Мы поинтересовались у экспертов, что они думают по поводу возвращения астрономии в школу. Высказать свое мнение попросили авторитетного ученого-астронома, чье имя хорошо известно в мире, Валерия Сулейманова, учителя, руководителя космического направления Центра аэрокосмического образования Игоря Григорьева, профессора института физики КФУ, читающего курс астрономии будущим педагогам и повышающим квалификацию учителям физики, Юрия Нефедьева.



Валерий Сулейманов, старший научный сотрудник ОpenLab «Рентгеновская астрономия» института физики КФУ, научный сотрудник Института астрономии и астрофизики Университета г. Тюбинген (Германия):



- Я отношусь к возвращению в российскую школьную программу астрономии неоднозначно. Если в школе есть человек, который ею увлечен, то так или иначе она там преподается. Хорошие учителя всегда находят возможность давать школьникам знания по астрономии в рамках своих предметов - физики, математики, географии, окружающего мира... Если учитель физики на уроках астрономии начнет пересказывать учебник, то большой пользы от такого обучения, конечно, не будет.

Если астрономия будет введена в выпускном классе, то ее изучение превратится в профанацию. В 11-м классе школьники думают только о том, как сдать ЕГЭ. Нужно преподавать астрономию ученикам младших и средних классов - в этом возрасте у детей силен интерес к астрономии. Например, когда по географии проходят широту и долготу, можно рассказывать про небесные координаты - здесь очень четко прослеживается взаимосвязь. О строении Солнечной системы, смене времен года, фазах Луны, затмениях рассказывают, насколько мне известно, на уроках окружающего мира и сейчас. Конечно, знания по астрономии школьники получать должны, но стоит очень хорошо все продумать, прежде чем вводить этот предмет в школьную программу.

Игорь Григорьев, руководитель космического направления Центра аэрокосмического образования для школьников, федеральный эксперт компетенции аэрокосмической инженерии JuniorSkills, выпускник КФУ:



- Введение астрономии в 11-м классе в условиях современного ЕГЭ - это не очень продуманное решение, так как все силы школьники тратят на подготовку к сдаче экзаменов. По астрономии ЕГЭ нет, значит, и особого внимания к этому предмету не будет.

Я считаю, что курс астрономии должен быть интегрирован в ряд школьных предметов, как это делается у нас в школе. В 11-м классе школьники должны только обобщать полученные знания. Мой педагогический опыт показывает, что у детей есть четко выраженный пик интереса к астрономии, это 5 - 7 лет. Потом интерес падает. Поэтому знакомить с астрономией можно начинать уже в 1-м классе.

Юрий Нефедьев, профессор института физики КФУ, директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта:



- Несмотря на то что астрономию из школьной программы убрали еще в 1991 году, будущим учителям физики она всегда преподавалась: и в то время, когда их подготовкой занимался педагогический институт, и сейчас, когда учителей физики готовит Казанский федеральный университет. Я считаю, что решение вернуть астрономию в школы в качестве самостоятельного предмета правильное. Прекрасно понимаю, что среди моих студентов есть будущие учителя астрономии и, придя в школу, они будут ориентироваться в первую очередь на мои лекции. Поэтому свой курс я построил таким образом, чтобы он был им полезен.

Кроме того, я веду занятия на курсах повышения квалификации учителей физики, объясняю, как нужно преподавать астрономию. Главное, чему необходимо научить школьников, - отличать астрономию от астрологии, которая сегодня под нее очень хорошо маскируется. А для этого надо понимать, как устроена наша Солнечная система, что происходит во Вселенной. Школьники должны знать и о российских космических проектах, и, конечно, о космонавтах. Я убежден, что астрономия - это предмет, который не только дает знания, но и воспитывает в детях патриотизм. Поводов гордиться своей страной у нас предостаточно, только задумайтесь: Юрий Гагарин - первый космонавт, Алексей Леонов - первый, кто вышел в открытый космос, первый спутник на орбиту Земли тоже мы запустили. Кроме того, в нашей стране создают лучшие космические двигатели, а российская космическая отрасль всегда была одной из лучших в мире!