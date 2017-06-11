C 8 по 12 июня в Казанском федеральном университете прошел 12-й международный симпозиум Computer Science in Russia 2017. CSR 2017 - одно из престижнейших мероприятий в России, посвященное развитию и применению компьютерных наук.

На симпозиуме выступили ученые из Массачусетского технологического университета (MIT), университетов Эдинбурга, Мюнхена, Бордо, МГУ, КФУ, Высшей школы экономики и другие. Всего более 50 ученых из США, Франции, Великобритании, Польши, Германии, Индии, Израиля, Китая, Финляндии, Японии, Латвии, России и других стран.

- Международный симпозиум CSR впервые состоялся в 2006 году в Санкт-Петербурге и был задуман как российский аналог ведущих международных конференций широкого профиля по компьютерным наукам, - говорит заместитель директора по научной и инновационной деятельности ИВМиИТ КФУ и организатор симпозиума Александр Васильев. - Спустя 12 лет удалось добиться того, что CSR стал высоко цениться международным научным сообществом. Для нас важен приезд таких больших ученых, как Elham Kashefi - профессор квантовых вычислений, исследователь Национального центра научных исследований (Франция), Andrew McGregor - ученый из Массачусетского технологического университета, и многих других. Когда такие выдающиеся молодые ученые приезжают в Казань и читают лекции в КФУ, это привлекает большое внимание людей не только к самой науке, но и к области компьютерных технологий. Немаловажно то, что в эту область активно вливается и талантливая молодежь.

Благодаря симпозиуму КФУ не первый год формирует научные связи с представителями многих стран. В процессе работы конференций российские и зарубежные ученые общаются, обсуждают дальнейшие совместные проекты. Так, например, в 2010 году конференция проходила в Казани. Тогда в столицу Татарстана приехали ведущие ученые из Великобритании (Кембриджский и Оксфордский университеты), с которыми ученые Казани продолжили взаимодействовать.

- Мы ездили к ним на стажировку в Кембриджский университет. Стажировка дала нам новые идеи, научные направления. Затем мы продолжили некоторые проекты здесь, в Казани, - отметил заведующий кафедрой теоретической кибернетики ИВМиИТ КФУ и организатор симпозиума Фарид Аблаев. - На симпозиуме предварительно проводился конкурс статей, именно поэтому сюда довольно сложно попасть: участники проходят жесткий отбор. В основном участники - это молодые ученые, которые уже достигли результатов в сфере компьютерных наук.

«Квантовые вычисления» - самый первый доклад конференции этого года. Открытие симпозиума началось именно с этой темы, так как, по словам Фарида Аблаева, она является популярной, а сама область квантовых вычислений - перспективной.

Тематика выступлений этого года была довольно разнообразной: начиная от теорий информации и заканчивая отдельными исследованиями сложных вычислений. По словам организаторов, по итогам 12-го симпозиума ожидаются дальнейшие совместные проекты с учеными из других стран.