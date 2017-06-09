В День России Государственный симфонический оркестр РТ вместе с виртуозным пианистом Денисом Мацуевым выступил в Женеве, в Victoria Hall. Концерт состоялся в рамках международного проекта «День России в мире - Russian Day».

А буквально за несколько дней до отъезда в Швейцарию оркестр завершил в Казани Международный музыкальный фестиваль им. С.Рахманинова «Белая сирень». По традиции зал был украшен благоухающими букетами белой сирени - любимыми цветами Рахманинова.

В этот вечер в Большом концертном зале им. С.Сайдашева впервые звучали настоящие колокола. По специальному заказу художественного руководителя и главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского в Ярославле были отлиты 7 колоколов. Вес самого тяжелого - 80 килограммов.

- Мы снова выходим на сцену вместе с моим другом маэстро Александром Сладковским и музыкантами оркестра. Могу сказать, что каждый музыкант оркестра - мой друг, - отметил Денис Мацуев перед началом казанского концерта. - Этот год - знаковый для оркестра, мы совершили немало побед и завершаем сезон концертом в красивейшем и легендарном зале Европы - Victoria Hall в Женеве. Поздравляю и маэстро, и коллектив! Это действительно большой успех. Знай наших!

- Вы Вторую симфонию Рахманинова играете часто. Не притупляются чувства во время концерта?

- Когда играешь любой рахманиновский концерт - это как в первый раз, как с чистого листа. Думаю, такие ощущения возникают у каждого музыканта. Выход на сцену - это всегда импровизация, ты не знаешь, как все сложится, что тебя вдохновит сегодня. И каждый раз хорошо известное, много раз сыгранное произведение все равно будет звучать немного по-новому. Это совсем не значит, что мы специально придумываем новую интерпретацию. Нет, все рождается прямо на сцене…

Я ехал в Казань из Самары на машине. Дорога долгая. Решил немного прогуляться, подышать свежим воздухом. Был закат, и на какое-то время солнце позолотило верхушки деревьев в лесу. Было так красиво, и у меня в памяти сразу возникла музыкальная тема Первого концерта Рахманинова. Когда слышишь его музыку, невольно представляешь виды русской природы.

- Четыре года назад скончался внук композитора, основатель и президент Фонда Рахманинова Александр Борисович Рахманинов. Вам как арт-директору фонда наверняка очень часто задают вопрос, что будет с легендарной усадьбой Рахманинова «Сенар» в Швейцарии.

- Вопрос сложный. Пока нет полной определенности, но самое главное, о чем можно сказать, - в «Сенаре» будет мемориальный музей, культурный центр, доступный для всех любителей творчества Рахманинова. Это бесценное для русской культуры место. Александр Борисович сохранил там все, как было при жизни его деда: и рояль, и мебель, и архив, и ноты Рахманинова. Наш фонд будет проводить в «Сенаре» разные мероприятия, фестивали, мастер-классы. Россия, безусловно, будет участвовать в жизни усадьбы Сергея Рахманинова.