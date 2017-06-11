Летние выходные - что может быть более подходящим временем для небольшого путешествия? Почему стоит поехать в Елабугу и почему в этот тысячелетний город можно влюбиться с первого взгляда? Корреспондент «КВ» отправилась в Елабугу, чтобы сделать обзор самых интересных для посещения мест.



Чертово городище - кладезь мифов

Каменная башня Елабужского городища, известного также как Чертово городище, - памятник булгарской культуры Х - XIV вв. Находится на высоком мысе у устья реки Тоймы. На территории изначально было 8 башен, но восстановлена одна - это один из символов Елабуги. В булгарский период здесь была сооружена белокаменная мечеть. Ее остатки являются единственным частично сохранившимся болгарским наземным сооружением домонгольской эпохи. Чертово городище хранит немало мифов и легенд. Самая известная связана с таинственным логовом змея-оракула.

Легенда гласит, что раньше на месте Чертова городища стоял храм древних язычников. Согласно преданию название «Чертово городище» связано со змеем-оракулом (или чертом), который жил в языческом храме на высокой горе на правом берегу Камы. Змей-оракул был известен на всю округу своими предсказаниями. Они славились точностью, поэтому к змею шли те, кто желал узнать судьбу. В качестве платы за предсказания змею приносились человеческие жертвы из пленных врагов. Перед тем как Булгарское царство было разрушено, этот змей неожиданно исчез. И напрасно царь того народа спрашивал оракула, как спасти свой край и свой народ от тех, кто шел с севера. Вскоре царь и его народ стали жертвой могущественного неприятеля...

С Елабужского городища открывается захватывающая дух картина слияния двух широких рек - Тоймы и Камы. А за ними - вид на бескрайние поля и леса. Охраняет городище статуя мифического персонажа - змея-оракула.

Музей - нескучный урок истории

Исторический музейный квартал, как его называют сами елабужане, объединяет 10 музейных объектов. Музей истории города хранит археологические материалы, повествующие о жизни болгарского поселения, о занятиях жителей села Трехсвятского. Музейный комплекс открыт в особняке некогда известного в Елабуге купца Николаева. Здесь можно не только узнать историю города через артефакты, но и посетить ремесленные мастерские. В них каждый может изготовить вещи своими руками, а также попробовать себя в роли археолога.

Прямо на противоположной стороне музейного квартала расположен Зал современного искусства.

- Здесь представлены работы художников советского периода и современные произведения. Необходимость создания новой выставочной площадки в музее-заповеднике появилась уже давно, - говорит заместитель генерального директора по развитию Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Танзиля Агишина. - За годы работы музея здесь собралась большая коллекция произведений. Музей-заповедник проводит различные художественные проекты, выставки часто сменяются, поэтому есть возможность знакомиться с работами живописцев России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Исторический обед

Окунуться в атмосферу настоящего трактирного заведения поможет музей-театр, в котором воссоздана обстановка XIX века. Особый стиль того времени создают витрины с посудой и самоварами XIX века. При посещении музея интересно узнать историю крошечной рюмки под названием «муха», от которой пошло выражение «ходить под мухой».

История возникновения этой рюмки связана с появлением первых трактиров. Для того, чтобы привлечь посетителей в трактиры, их владельцы подавали первую рюмку бесплатно, с расчетом на то, что дальше гости будут заказывать уже за плату. Владельцы заведений пожелали, чтобы изготовили рюмки малого размера, в которые входило от 10 до 15 мл жидкости - ровно одна столовая ложка. Именно за столь малый объем эта рюмка получила в народе название «муха».

Спрятанная картина

Дом-музей И.И.Шишкина в Елабуге - единственный в мире дом-музей этого художника и сокровищница великолепных произведений изобразительного искусства и семейного купеческого быта XIX века.

Перед входом в дом невольно испытываешь трепет: неужели здесь жил сам Иван Шишкин, тот самый Шишкин, который написал «Корабельную рощу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и многие другие известнейшие на весь мир произведения искусства? Это необычное ощущение не покидает до завершения просмотра всей экспозиции.

Дом-музей восстановлен с максимальной точностью. Здесь можно увидеть, что окружало маленького Ивана Шишкина, чем он занимался в детстве, как выглядела комната, в которой рождались его первые работы.

В коллекции музея есть уникальная картина - «Жатва». Ее история неразрывно связана с домом Шишкиных. Нашли эту картину здесь во время реставрационных работ. В 60-е годы меняли доски пола второго этажа. Под ними лежал этот холст. Благодаря проведенным исследованиям удалось доказать, что «Жатву» Иван Иванович написал в возрасте 14 - 16 лет. Он в этом возрасте еще не обучался живописи. «Жатва» считается самой ранней работой Шишкина. Именно она подчеркивает то, насколько Шишкин был одарен и талантлив.

С летней веранды усадьбы, на которой семья Шишкиных проводила вечера за разговорами и чаепитием, открывается живописный вид на знаменитые Шишкинские пруды, излюбленное место отдыха жителей Елабуги. Это обширная парковая зона на берегу реки Тоймы с водоемами и фонтанами, дорожками и мостиками, лавочками и беседками.

Аптечный артефакт

Музей уездной медицины имени Владимира Бехтерева - единственный в своем роде на территории России. Здание музея - хирургическое отделение старой детской больницы, построенное 130 лет назад. Рядом расположен памятник ученому Владимиру Бехтереву. У елабужских студентов есть традиция - перед экзаменом приходить к памятнику, чтобы потереть ботинок статуи Владимира Михайловича на удачу. Говорят, это действительно работает. Сам ботинок, кстати, уже давно приобрел золотистый цвет.

Музей рассказывает об истории развития медицины. Аптечные сигнатуры - редкая находка музея. Их нашли строители в старом здании больницы. Эти сигнатуры датируются 1886 годом. Сигнатура - аптечный ярлык на склянках и коробках с лекарствами, выдаваемых по рецепту. На нем писались имя больного, названия лекарств и порядок их приема.

Дом кавалерист-девицы

С Елабугой первую русскую женщину-офицера Надежду Дурову связывает более 30 лет жизни. В залах усадьбы расположены архивные документы, среди которых уникальные страницы из метрических книг за 1801-й и 1803 год с записями о замужестве Надежды и о крещении ее сына. Особый интерес представляет литературная деятельность Дуровой.

Здесь можно увидеть переписку Надежды с Александром Пушкиным, журнал «Современник» за 1835 год, в котором напечатан отрывок из «Записок кавалерист-девицы» с предисловием А.С.Пушкина, и отдельное издание этой книги за 1839 год. А еще в фондах музея есть курительная трубка, некогда принадлежавшая Надежде, и многие другие артефакты, связанные с именем Дуровой.

В дни памятных юбилейных дат в городе проходят постановки - реконструкции сражений Отечественной войны 1812 года.

Последняя тайна Марины Цветаевой

Мемориальный музей Цветаевой находится в том самом доме, в котором эвакуированная Марина провела последние дни жизни вместе с сыном Георгием. Здесь полностью воспроизведена обстановка того времени. Сохранились многие предметы семьи Бродельщиковых, у которой Марина Цветаева снимала комнату. Самым ценным экспонатом является маленькая французская записная книжечка Марины Ивановны в сафьяновом переплете. Она была вынута из кармана фартука

Цветаевой уже после ее смерти как раз в этом самом доме. В книжке записано лишь одно слово - «Мордовия». Значение этой записи до сих пор остается тайной.

В Елабуге есть возможность прикоснуться ко многим историческим эпохам. Притягательность города - в его поэтичности, богатом наследии и памяти елабужан о выдающихся людях, жизнь которых неразрывно связана с историей тысячелетней Елабуги. Благодаря такому разнообразию каждый может найти в Елабуге то, что заставит влюбиться в город с первого взгляда.