Прошедшая 8 июня Всероссийская конференция Ассоциации детских больниц России была приурочена к 40-летию начала работы Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Поздравить коллектив с юбилеем приехали почетные гости и руководители детских больниц со всей России.



«Эта конференция - лучшая площадка для обмена достижениями детского здравоохранения России и иностранного здравоохранения. Это форма общения представителей власти и системы здравоохранения. Для нас эта конференция очень знаковое и важное событие. Во-первых, это признание медицинской школы Татарстана. Во-вторых, показатель активности самой Ассоциации детских больниц России. Мы гордимся ДРКБ и специалистами, которые там работают», - отметил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

В знак признания заслуг ДРКБ по сохранению здоровья детей коллективу флагманской клиники детского здравоохранения было вручено Благодарственное письмо Государственного Совета РТ.

Юбилейное торжественное заседание открыл председатель Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов. Он выразил благодарность всем сотрудникам ДРКБ, отметил большой путь, который прошла в своем развитии клиника, и поприветствовал в столице Татарстана главных врачей областных, краевых, республиканских, окружных детских больниц. «ДРКБ - выдающееся учреждение здравоохранения России. Мы приехали поделиться опытом и посмотреть, как работает больница», - сказал он.

Теплые слова в адрес всех, кто посвящает силы охране здоровья юных жителей республики, прозвучали от министра здравоохранения РТ Аделя Вафина. Он отметил, что инвестиции в инновационное развитие ДРКБ являются максимально эффективными, и вручил награды и почетные звания ведущим специалистам отрасли детского здравоохранения.

Детских врачей приветствовали помощник Президента РТ по социальным вопросам Лейла Фазлеева и Уполномоченный по правам ребенка РТ Гузель Удачина.

Особым событием стало вручение больнице сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности». Первый национальный сертификат на полное соответствие требованиям по качеству по результатам оценки экспертов Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения был вручен главному врачу ДРКБ Рафаэлю Шавалиеву.

Работу конференции продолжили выступления экспертов детского здравоохранения страны. В ходе конференции были рассмотрены итоги работы детских больниц России, вопросы организации работы, информатизации здравоохранения, реабилитационной помощи детям, безопасности медицинской деятельности.