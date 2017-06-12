Строительство мусоросжигательного завода в Казани планируется начать в конце 2017 года.



Об этом на прошедшем 10 июня в столице Татарстана Федеральном экологическом совете заявил министр природы и экологии РФ Сергей Донской, передает ИА «Татар-информ».

Он сообщил, что сейчас проводится конкурс, заявки на который подают различные компании. В конце года после предварительных мероприятий будет начато строительство объекта.

По словам министра, на заводе будут использоваться современные технологии переработки отходов. Вместо мусоросжигания станет применяться термическая обработка. Это фактически не сжигание, а разделение на элементы через высокую температурную плазму поступающих на завод отходов, пояснил Сергей Донской.

Ориентировочная стоимость строительства завода составит около 20 млрд рублей. Объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%. Это улучшит экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места.