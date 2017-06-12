Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане (Казахстан). Президент РТ вошел в состав российской официальной делегации, возглавляемой Президентом РФ Владимиром Путиным.



9 июня в рамках открытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 Президент России Владимир Путин и члены делегации посетили экспозицию России, генеральным партнером первой тематической недели которой с 10 по 18 июня является Республика Татарстан.

Рустам Минниханов для почетных гостей провел экскурсию по экспозиции Республики Татарстан и коротко рассказал о ведущих предприятиях региона, которые вносят ощутимый вклад в развитие экономики России и сотрудничают с Республикой Казахстан.

Владимир Путин поблагодарил Рустама Минниханова за активное участие в организации экспозиции России на ЭКСПО-2017 и пожелал Татарстану дальнейших успехов в привлечении инвестиций в экономику региона и страны в целом.

Основная тема ЭКСПО-2017 - «Энергия будущего». Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которая оказывает все большее влияние на планету.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане начала свою работу для посетителей 10 июня и завершится 10 сентября. В подготовке павильонов ЭКСПО-2017 приняли участие более 100 стран и международных организаций.

Российская экспозиция является одной из самых больших и ярких выставочных площадок на ЭКСПО-2017 площадью более 1 тыс. кв. м. Экспозиция раскроет тему энергетического потенциала нашей страны на примере уникального природного парка «Русская Арктика» и проходит под слоганом «Россия - энергетический потенциал планеты», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент РТ в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 12 июня провел презентацию стенда Республики Татарстан в павильоне Российской Федерации.

Также состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, на которой обсуждались возможности взаимовыгодного татарстано-казахстанского сотрудничества.

В рамках рабочей поездки состоялась официальная встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Казахстана в экономике и совместных социальных проектах.

В завершение встречи за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Казахстан, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Рустам Минниханов вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед РТ» и пригласил посетить Татарстан в рамках визита в Россию. В ответ Нурсултан Назарбаев вручил Рустаму Минниханову медаль «25 лет независимости Респуб­лики Казахстан».