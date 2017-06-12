С наступлением теплого сезона в Казани активизировались работы по благоустройству городских парков и скверов. В этом году планируется завершить работы в Горкинско-Ометьевском лесопарке, парках «Крылья Советов», «Черное озеро», Урицкого и Победы. Начнется реконструкция детского парка на ул. Сыртлановой.

О ходе благоустройства зон отдыха на аппаратном совещании в мэрии Казани рассказал заместитель руководителя - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, в этом году на реализацию программы благоустройства общественных пространств из бюджета Татарстана планируется направить более 800 млн рублей. Еще 250 млн рублей привлечено благодаря поддержке социально ответственных предприятий и организаций. Эти средства пойдут на завершение работ в таких крупных местах отдыха горожан, как Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки «Крылья Советов», «Черное озеро», Урицкого, Победы. В списке новых объектов - детский парк по ул. Сыртлановой.

В прошлом году впервые за последние десятилетия был заложен новый полноценный парк - Горкинско-Ометьевский лесопарк. «Вторая очередь благоустройства предусматривает устройство дополнительных экологических пешеходных дорожек с освещением и парковочных мест с входными группами для маломобильных групп населения, площадки для выгула собак, обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс, укрепление оврага со стороны ул. Братьев Касимовых. Также запланированы площадки для тихого отдыха с качелями и перголами, занятий активным отдыхом и спортом», - рассказал Игорь Куляжев.

Продолжаются работы и в парке Урицкого. В прошлом году там благоустроили озеро и канал, оборудовали игровые спортивные площадки, парковку и площадку для выгула собак. По словам Игоря Куляжева, в рамках второй очереди планируется обустроить «зеленый» амфитеатр в чаше котлована, который будет рассчитан на летнюю и зимнюю эксплуатацию. В парке появится дополнительное освещение, планируется благоустроить островок с перголой и экстрим-парком.

Как рассказал Игорь Куляжев, в рамках второй очереди благоустройства в парке «Черное озеро» реконструкции подлежит чаша озера с фонтаном. Появятся пешеходные дорожки вокруг озера, будет установлена система автополива, а также новые элементы освещения, проведено озеленение.

Еще в одном парке - Победы - запланирован ремонт ограждения по периметру парка.

Уже третий этап благоустройства стартует в этом году в парке «Крылья Советов», где будет оформлена художественная подсветка, благоустроена зона за ДК им. Ленина, появятся новые бюсты и статуи у входной группы, система видеонаблюдения, а на детской площадке - оборудование.

На ул. Сыртлановой детский парк будет благоустроен с учетом пожеланий жителей. Помимо обычно выполняемых при благоустройстве парков работ по устройству освещения, детских и спортивных площадок, посадке новых растений, установке скамеек и урн здесь появится универсальная круговая дорожка, которую можно будет использовать для бега, скандинавской ходьбы, катания на роликах, а также для прогулок мам с колясками.

В парке появятся новая сцена закрытого типа, скульптуры и качели, крепость превратится в лабиринт.

Проектом предусмотрены комната матери и ребенка, туалет, шахматные столы, пункт охраны общественного порядка. В планах второй очереди обустройства парка, которая при наличии финансов будет выполняться в следующем году, - строительство катка и роллердрома с пунктом проката.

Каждый объект в парках строится с учетом мнения горожан, которые могут направить свои пожелания на интернет-портал park.tatar. А в Горкинско-Ометьевском лесу жители могут оставить свои отзывы непосредственно в книге пожеланий в здании лыжной базы. «При благоустройстве парков учитывается максимальное сохранение существующего ландшафта и зеленых насаждений, естественное покрытие дорожек в лесной зоне. Функциональные объекты будут размещены в зоне, свободной от деревьев, новые дорожки будут использованы в качестве разделения тихих пешеходных и активных спортивных маршрутов. На каждом объекте запланирована посадка деревьев и кустарников, устройство газонов», - сообщил Игорь Куляжев.

Ильсур Метшин отметил вклад жителей и предприятий города, которые помогают благоустраивать общественные пространства. «Спасибо предприятиям благоустройства, неравнодушным жителям, которые участвуют в перечисленных проектах.

Объем работы колоссальный. Но, как всегда, объем невыполненных дел больше. Чем больше занимаемся, тем больше видим, что предстоит нам сделать. Ожидания горожан с каждым годом все выше, и мы стараемся им соответствовать. Никто уже не может сказать, что благоустраивается только центр, вокруг спортивных объектов, для гостей. Эти проекты говорят о том, что мы идем достаточно большим фронтом», - сказал мэр.

Всего за последние 4 года в Казани обновлено и создано 49 объектов на сумму более 2 млрд рублей, общая площадь парковых зон увеличилась на 84 га, сообщает kzn.ru. Обновлено 34 места отдыха, появилось 15 новых. В Казани насчитывается 139 парков и скверов общей площадью около 360 га.