В пунктах технической поддержки паспортов болельщиков иностранцы смогут получить их дубликаты в случае утери или порчи.

В пунктах пропуска через государственную границу России, расположенных в аэропортах городов-организаторов Кубка конфедераций, организована техническая поддержка паспортов болельщиков. Об этом сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Пункты технической поддержки паспортов болельщиков расположены в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково; в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также аэропортах Казани и Сочи.

«В этих пунктах иностранные болельщики смогут получить дубликаты паспортов в случае утери или порчи, а затем пройти пограничный контроль, предъявив паспорт болельщика», – пояснил замдиректора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Стоит отметить, что паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право въезда на территорию России без оформления визы с 7 июня. Покинуть Россию въехавшие по паспорту болельщика иностранцы должны не позднее 12 июля этого года, предъявив документ при пересечении границы.

Получить паспорт болельщика должен каждый зритель после приобретения билета на матч Кубка конфедераций. Для этого необходимо оформить заявку на сайте http://www.fan-id.ru/.