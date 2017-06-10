За сборную РТ играли учащиеся Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова, мастера спорта России Игорь Немлий и Александр Вашуров, выпускник этой школы гроссмейстер России Александр Динерштейн и начальник учебно-методического отдела школы, гроссмейстер России Андрей Кульков.
Великолепная четверка показала яркую, интересную игру и завоевала золотые медали. В отборочных соревнованиях приняло участие 28 команд. В финал вышли 4 сильнейшие команды. В заключительном туре встретились лидеры - сборные Татарстана и Москвы.
Татарстанцы выиграли матч со счетом 3-1 и вновь завоевали титул чемпиона России!
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