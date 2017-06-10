Великолепная четверка показала яркую, интересную игру и завоевала золотые медали. В отборочных соревнованиях приняло участие 28 команд. В финал вышли 4 сильнейшие команды. В заключительном туре встретились лидеры - сборные Татарстана и Москвы.

Татарстанцы выиграли матч со счетом 3-1 и вновь завоевали титул чемпиона России!