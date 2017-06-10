На первенстве России по международным шашкам среди девочек до 8 лет состоялось в поселке Лоо Краснодарского края.
В турнире участвовали 37 юных шашисток из Москвы, Республики Саха-Якутия, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Республики Башкортостан, Тюменской области, Удмуртской Республики, Свердловской области и Республики Татарстан. Ученица Центральной спортивной детской юношеской шахматной школы олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова завоевала 2 бронзовые медали - в классической и быстрой программе.
Наши поздравления Камилле и ее тренеру!
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