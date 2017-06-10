Помимо праздничного концерта, гости сквера получили возможность принять участие в различных конкурсах, акциях и мастер-классах, а также фестивале прессы с участием «Казанских ведомостей». Главный редактор газеты Венера Якупова выступила перед жителями поселка, также они могли задать интересующие их вопросы присутствующим журналистам.

Подробности читайте в ближайшем номере «Казанских ведомостей».