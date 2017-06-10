Вчера Казань вместе со всей страной отпраздновала один из самых молодых государственных праздников - День России. В каждом районе города состоялись праздничные мероприятия. На одной из таких площадок - сквере «Дербышки» одноименного поселка Советского района - побывали сотрудники «Казанских ведомостей».
Помимо праздничного концерта, гости сквера получили возможность принять участие в различных конкурсах, акциях и мастер-классах, а также фестивале прессы с участием «Казанских ведомостей». Главный редактор газеты Венера Якупова выступила перед жителями поселка, также они могли задать интересующие их вопросы присутствующим журналистам.
Подробности читайте в ближайшем номере «Казанских ведомостей».
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