Согласно проекту, бассейн около стадиона «Ракета» в Дербышках появится к новому году.

Занятия в новом бассейне начнутся в 2018 году. 160-180 детей смогут заниматься на бюджетной основе, сообщается на сайте мэрии Казани. На строительство объекта выделено 110,55 млн рублей, из них 82,5 млн рублей – из бюджета республики, 28 млн рублей – из федерального бюджета.

«К Новому году жители Дербышек получат в подарок бассейн, важнейший для инфраструктуры микрорайона объект», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.