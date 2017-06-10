В столице РТ состоится Объединенная коллегия министерств внутренних дел России и Белоруссии.

В Казань с рабочим визитом прибыли члены делегаций МВД России и МВД Республики Беларусь, сообщается на сайте Правительства Татарстана. В аэропорту «Казань» почетных гостей встретил Президент РТ Рустам Минниханов и глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Делегации прибыли для участия в очередном заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Мероприятие пройдет в Казанской Ратуше.