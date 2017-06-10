Болельщики смогут посетить экскурсии по столице РТ на русском и английском языках.

Туристско-информационный центр Казани в преддверии Кубка конфедераций предлагает для гостей города новые экскурсионные маршруты «Казан вкусов» и «Казань для настоящих мужчин». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Будет выведена на рынок новая экскурсия, которая называется "Казан вкусов". Она в первую очередь рассчитана на то, чтобы познакомить туристов и гостей с особенностями национальной кухни Татарстана. Туда включается и посещение комплекса "Туган авылым", Старо-Татарской слободы, а также различные костюмированные активности. Туристы за эту экскурсию узнают, что такое татарская национальная кухня, какие есть основные блюда, традиции и так далее», – отметил С. Иванов. Также руководитель Госкомитета РТ по туризму добавил, что эта экскурсия впоследствии станет постоянной.

Кроме того, будет еще один экскурсионный маршрут – «Казань для настоящих мужчин». «Болельщики, которые приезжают на футбольные матчи, гораздо более активны и предпочитают развлечения, которые добавляют в кровь адреналина. Специально для них была подготовлена такая экскурсия, которая включает в себя тест-драйв гоночного автомобиля на автодроме KazanRing, стрельбу на комплексе стендовой стрельбы "Свияга" и погружение в Голубое озеро. Настоящий мужчина, думаю, все три испытания сможет пройти», – подчеркнул Иванов.